Législatives : dans la 3ème circonscription de la Vienne, les divisions vont-elles profiter au député sortant ?

Deputé depuis 2007, Jean-Michel Clément, député sortant, va briguer les 11 et 18 juin un nouveau mandat. Ancien socialiste, c'est sous les couleurs de la République En Marche qu'il fait cette fois-ci campagne.

Ils sont 12 candidats pour un siège : celui de député de la 3ème circonscription de la Vienne. Sur place le sortant n'est autre que l'ancien socialiste Jean-Michel Clément, candidat à sa succession mais sous les couleurs de la République En Marche d'Emmanuel Macron. Un changement de casquette bien vécu par les électeurs du sud Vienne dixit l'interessé selon lequel les Français ont bien compris que "les clivages d'hier sont un peu remis en question". Face à lui, le candidat LREM n'aura pas de candidat du PS mais un candidat en revanche divers gauche, Thierry Mesmin qui espère bien représenter LA Gauche.

Division à droite

A droite, on part divisé. Il y a la candidature d'Enguerrand Delannoy, qui se présente pour la 2ème fois pour ce scrutin sous les couleurs des Républicains et de l'UDI et qui souhaite se placer dans l'action pour relancer entre autres l'économie locale. Sur son chemin, il doit composer avec la présence de Gérard Herbert, maire de Chauvigny et candidat divers droite, se plaçant dans une logique au-delà des partis.

Quid du score du FN ?

Mais la question dans ce scrutin c'est aussi de savoir le score que va réaliser le Front National. Au 1er tour de la présidentielle, le parti de Marine Le Pen est arrivé en tête dans cette 3ème circonscription avec près de 23% et un écart seulement de 92 voix avec Emmanuel Macron. Pour ces législatives, c'est Delphine Jumeau qui représente le FN et la candidate aborde ce scrutin sans excès de confiance dit-elle mais avec la volonté d'incarner le renouveau et le changement attendu selon elle par les électeurs.

Division à gauche de la gauche

A la gauche de la gauche, on part séparé. La France Insoumise a sa candidate en la personne de Marie-José Cellot et le PC/Front de Gauche a la sienne : Valérie Lafoy. Valérie Lafoy qui continue de regretter cette désunion d'autant que le Parti Communiste et ses alliés dans la Vienne comptait pouvoir surfer sur les bons scores réalisés dans la Vienne par Jean-Luc Mélenchon qui arrive sur la 2ème marche du podium à l'issue du 1er tour de la présidentielle. Il n'est en revanche que 4ème dans la 3ème circonscription de la Vienne avec près de 19% des voix.

Cinq autres candidats dans cette bataille

Parmi les autres candidatures pour ces législatives sur la 3ème circonscription de la Vienne, il y a celle de Florian Séjourné, 23 ans, étudiant en histoire à Poitiers et membre d'Avenir Collectif, soutenu par EELV. Parmi les points principaux de son programme : proposer une démocratie davantage participative et mettre en place le revenu universel. Il y aussi la candidature de Danièle Cassette pour Lutte Ouvrière, de Didier Henry pour l'UPR, d'Aymeric Maître Chambon pour le Parti Chrétien Démocrate et de Christophe Greselin, patron d'une petite entreprise, sans étiquette.

Les candidats sur la 3ème circonscription de la Vienne en un coup d'oeil :