Législatives : dans la 4e circonscription du Nord, des agriculteurs inquiets pour leur avenir

France Bleu Nord donne la parole aux habitants de la région, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives : quels problèmes souhaitent-ils voir en débat dans la future Assemblée nationale ? Dans la 4e circonscription du Nord, rencontre avec des agriculteurs de la Vallée de la Lys.

Quels thèmes les habitants du Nord Pas de Calais souhaitent-ils voir défendus par leurs futurs députés ? Avant les élections législatives des 11 et 18 juin, France Bleu Nord fait le tour des circonscriptions, pour le savoir. La 4e circonscription du Nord est située entre ville et campagne, elle part du Vieux Lille, et va jusqu'à la frontière belge, dans la Vallée de la Lys.

J'ai mal au ventre de voir mes fils ramer

Dans cette Vallée de la Lys frontalière, les agriculteurs souffrent, comme partout dans la région. A Comines, André Leroy a pris sa retraite récemment, et ce sont ses deux fils et son neveu qui travaillent désormais sur l'exploitation aux 136 vaches. Mais les tarifs du lait imposés par les industriels, trop bas, ne leur permettent pas de couvrir les investissements engagés pour être à la pointe des exigences. Alors André Leroy s'inquiète : "J'ai mal au ventre de voir mes fils ramer comme ils rament aujourd'hui. Ils sont en négatif depuis trois ans ! Il y a des moments où la trésorerie ne leur permet pas de prendre un salaire chacun. J'espère que ça ira, mais j'ai peur pour l'avenir".

Un nombre de maraîchers divisé par dix en trente ans

Inquiet pour son avenir, David Meurillon l'est aussi. Ce jeune maraîcher de Verlinghem produit des choux de Bruxelles, des poireaux, des salades, "un travail difficile qui écœure beaucoup de jeunes", dit-il. Le nombre de maraîchers a été divisé par dix en trente ans. De plus, la concurrence belge se fait de plus en plus rude : avec des normes sociales et environnementales moins strictes, les Belges produisent pour moins cher. Parfois même ils n'hésitent pas à passer la frontière et à cultiver des terres françaises. "Le client ne s'y retrouve plus", souligne David Meurillon, "sur l'étiquetage, il est parfois marqué "produit en France", alors que ce sont des entreprises belges".

Alléger les normes et les contraintes

Pour nos deux agriculteurs, la première priorité de la future Assemblée Nationale devrait être d'alléger les normes imposées aux paysans français

Rencontre avec des agriculteurs de la Vallée de la Lys Copier

Dans la 4e circonscription du Nord, 16 candidats se présentent aux législatives :

Stéphane Baly (EELV)

Carole Bailleul (LO)

Christine Tavernier (DLF)

Hourya Slimani (UPR)

Jacques Houssin (LR)

Pierre-Yves Pira (FG)

Tanguy Latron (PCD)

Julien Franquet (FN)

Jean-Pierre Houbron (INS)

Alexandre Roubinowitz (DG)

Olivier Fauchille (LE)

Brigitte Liso (REM)

Sébastien Leprêtre (DVD)

Philippe Harquet (PS)

Elise Renaud (AE)

Gwendoline Allimant (PSD)