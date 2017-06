Législatives : dans la 5e circonscription de l'Eure, le jeu plus que jamais ouvert

Les élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin. La Seine-Maritime et l’Eure représentent quinze circonscriptions : les électeurs vont donc devoir désigner 15 députés. Dans la 5e circonscription de l'Eure, quinze candidats font face à un territoire particulièrement fracturé.

Jusqu'au 1er tour des élections législatives le 11 juin, France Bleu Normandie vous propose différents focus sur les circonscriptions de l'Eure et de la Seine-Maritime. Au total, quinze territoires pour quinze sièges de députés. Celui de la 5e circonscription de l'Eure est particulièrement convoité puisque quinze candidats se font face pour prendre la succession du député Les Républicains Franck Gilard. Ils ont face à eux un territoire particulièrement varié : d'un côté, les territoires urbains et relativement dynamiques, comme Vernon par exemple ; de l'autre, des zones rurales en manque de services publics et marquées par un fort sentiment d'abandon.

On peut rassembler tout le monde

"Je suis persuadé qu'on peut rassembler tout le monde." Droit dans son costume de maire conquis en 2014 en ravissant la ville de Gisors aux communistes, le candidat Les Républicains Alexandre Rassaërt veut jouer la carte de l'unité. Avec quelle recette ? "En essayant de tenir un discours qui ne favorise pas les uns et les autres, qui ne soit pas caricatural, qui soit apaisant pour tout le monde", détaille le jeune homme de 29 ans.

Et avec quel message ? Selon le candidat, il faut dire aux électeurs que "si le développement économique se fait, ça sera aussi dans la ruralité. Que l'accès aux télécommunications doit être un droit pour tous et pas seulement pour les grandes agglomérations." Alexandre Rassaërt sillonne donc le terrain pour promouvoir sa valeur phare, la liberté, et son chantier prioritaire, l'axe Seine, qui doit selon lui profiter à toute la circonscription.

Le Front National veut transformer l'essai

Parallèlement, le Front National nourrit de grandes ambitions. Le parti de Marine Le Pen est en pleine ascension sur le territoire : 20% au premier tour des élections législatives il y a cinq ans, 46% des voix au second tour de l'élection présidentielle cette année et même plus de 70% dans certains villages. Pourtant, le candidat frontiste Vincent Taillieu ne se rêve pas déjà à l'Assemblée : il sait que la partie n'est pas encore gagnée.

Ce dirigeant d'entreprise sait qu'il doit encore conquérir les électeurs urbains mais son programme reste très rural. "En termes d'éducation je parle beaucoup de l'école rurale", détaille cet habitant du Val-d'Oise. "Ça fait partie de notre modèle de société. Je pense notamment à l'école Saint-Pierre-d'Autils qui est menacée en ce moment : c'est un combat que je voudrais mener avec ferveur en tant que député." Ses autres priorités : la santé et la dépendance.

La 5e circonscription de l'Eure regroupe des villes comme Vernon, Les Andelys ou encore Gisors. Quinze candidats s'y affrontent. © Radio France - Eric Turpin

Je vis comme la grande majorité des Français

Dans ce duel de droite, la candidate de La République En Marche pourrait bien venir jouer les chamboule-tout. Claire O'Petit portait déjà les couleurs du centre en 2012 avec une candidature Modem qui lui a rapporté 1,63% des voix à l’époque : cette année, elle pourrait capitaliser sur son identité. Cette retraitée, qui a été commerçante depuis ses 17 ans, membres des Grandes gueules sur RMC depuis 2005, se voit comme une représentante du quotidien des électeurs : "Je vis comme la grande majorité des Français", assure-t-elle. "Mon petit fils est à l'école à Ecos donc ses problèmes ou ceux de ses amis je les connais." Idem selon elle pour les transports lors d'allers-retours réguliers à Paris par exemple.

Quelle place pour le Parti socialiste ?

Dans ce contexte, difficile pour le Parti socialiste de se faire une place. Pourtant, l'ancienne adjointe au maire des Andelys en charge de l'éducation et actuelle conseillère municipale d'opposition Martine Seguela pense pouvoir convaincre, notamment en se concentrant sur les services publics. "C'est quelque chose de fondamental dans le monde rural parce que c'est ce qui relie les habitants à la République." Selon elle, la présence de quelques fonctionnaires dans des locaux publics, au service des habitants pour leur donner des conseils ou les assister sur Inter, pourrait permettre d'améliorer considérablement le cadre de vie dans la circonscription. "Voire même que l'on puisse développer un service public itinérant", pousse la candidate PS.

Et si chacun l'admet, rien n'est joué d'avance, les électeurs de la 5e circonscription de l'Eure ont depuis 1988 presque toujours suivi le résultat de l'élection présidentielle... sauf en 2012.

Dans la 5e circonscription de l'Eure, le jeu est plus que jamais ouvert pour les élections législatives.