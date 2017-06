Législatives : dans la circonscription la plus convoitée de France, le quartier de Lille Moulins en proie aux trafics

France Bleu Nord continue son tour des circonscriptions de la région. Nous sommes dans la 1ère circonscription du Nord, la plus disputée de France, avec 25 candidats, dans le Sud de Lille. L'une des urgences pour les habitants : la sécurité.

C'est une circonscription très convoitée : la 1ère du Nord se situe dans la partie Sud de Lille, jusqu'à Loos et Fâches Thumesnil. C'est un bastion socialiste, où Pierre Mauroy fut élu député. C'est la succession de Bernard Roman qui se joue, même s'il a déjà mis fin à son mandat. 25 candidats se disputent les voix des électeurs, pour le premier tour ce 11 juin. Un record de France.

La sécurité en question à Lille Moulins

Parmi les thèmes qui préoccupent les habitants : la sécurité. Le quartier de Lille Moulins est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois, à cause du trafic de drogue et de la violence qui en découle. Jusqu'à cette fusillade mortelle le 28 mai dernier, un homme de 26 ans est décédé.

Dans ce quartier tout proche du centre-ville, à deux pas du métro, près des entrées d'autoroute, les habitants en témoignent : les dealers exercent leur commerce sans se cacher. Les plus anciens disent que ce n'est pas nouveau, mais depuis quelques années, les drogues dures ont fait leur apparition. Lille Moulins serait devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne et d'héroïne. Avec la violence et les règlements de compte qui l'accompagnent.

On assiste à des scènes de violences inouïes devant chez soi

Marine habite dans le quartier depuis deux ans et demi, elle raconte : "On assiste à des scènes de violences inouïes devant chez soi. Des toxicomanes qui se font frapper par des dealers. Des héroïnomanes qui traînent en attendant leur dose. Nous, on appelle ça des zombies." La fusillade mortelle, il y a une semaine, a été, pour elle, un nouvelle étape franchie : "depuis le temps qu'on entend des tirs, ça devait arriver. Alors ok, ce sont des règlements de compte entre gangs, mais ce n'est pas une raison. Il y en a qui se font tirer dans les pattes, et il y en a qui meurent. On en est là".

Réponse sécuritaire

Après la fusillade d'il y a deux mois, 120 CRS ont fait leur apparition pour sécuriser les lieux. Ils sont depuis repartis. Sophie vit à Moulins depuis 14 ans, et la question se pose, forcément : faut-il partir ? "Bien évidemment que des fois, on y pense, mais en même temps, j'ai choisi ce quartier, il a plein d'atouts. C'est justement parce qu'il est encore temps qu'il faut agir." Pour cette habitante, la réponse ne doit pas être uniquement sécuritaire : "je veux vivre sans avoir besoin des forces de l'ordre juste à côté de chez moi. Nous on veut des réponses à long terme. C'est pour ça qu'on en appelle aux députés qui seront élus".

Un "Préfet" de Moulins ?

Un collectif d'habitants a vu le jour, pour tenter de faire bouger les choses. Pétition, lettre aux ministères, rendez-vous en Préfecture... Période de campagne électorale ou non, le collectif interpelle régulièrement les politiques. Pour François Gauthier, l'un de ses membres, l'une des solutions passerait par la nomination d'une sorte de Préfet du quartier : "Ce qu'on attend en priorité des autorités, c'est une coordination entre toutes les parties. C'est plus global, plus profond qu'une solution purement sécuritaire. Il faut mettre autour de la table la mairie, les bailleurs sociaux, la métropole, la justice, etc... Avec pourquoi pas, la nomination d'un coordinateur du quartier de Moulins. Au fond, ce qu'on veut, c'est un véritable aménagement du territoire".

Liste des 25 candidats de la 1ère circonscription du Nord

Abdelaziz Zaddi (AEI)

Stéphane Etienne (Autogestion)

Chantal Pote (CHAP)

Valentine Rambert (DVD - PCD)

Anne Mikolajczak (EELV)

Tristant Duval (En Lutte)

Adrien Quatennens (FI)

Eric Dillies (FN)

Nicole Baudrin (LO)

Isabelle Koinig (MEI)

Caroline Soualle (PA)

Hugo Vandamme (PCF- FG)

Slimane Abdelkafar (Parti Pirate)

François Lamy (PS)

Virginie De Cesare (Plantons des graines!)

Véronique Demolliens (Régionalistes)

Christophe Itier (REM)

Camille Colliot (Rêve Général)

Pierre Rodriguez (Tous pour rire)

Nicolas Lebas (UDI)

Maxime Royer (UPR)

Olivier Capelle (sans étiquette)

Hervé Decaux (sans étiquette)

Lucie Dubus (sans étiquette)

Patrice Hanriot (sans étiquette)