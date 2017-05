Législatives dans la Loire : la France Insoumise se veut premier opposant à Macron même sans le PCF

Lancement de campagne pour les six candidats de la France-Insoumise qui ambitionne tout simplement d’empêcher le nouveau président –Emmanuel Macron- de gouverner. Mais pour ça il faut faire avec la désunion avec le parti communiste.

Après son très bon score à la présidentielle, la France Insoumise veut marquer le coup encore plus fort pour les législatives. Et les candidats Insoumis de la Loire affichent leurs ambitions. Sur toute la France ils veulent 185 députés qui seront les premiers opposants du nouveau président Emmanuel Macron qu'ils décrivent comme le président des "régressions sociales" et "anti-écologiques". "Tout le contraire de nous" insistent les six candidats de la Loire.

La France Insoumise qui compte bien surfer sur les très bons scores du 24 avril (presque 25% des suffrages notamment dans la deuxième circonscription de la Loire, celle de Saint-Étienne sud.)

Mais il risque d'y avoir une difficulté. Les six candidats de la France Insoumise vont se retrouver à face à des candidats communistes, dans toutes les circonscriptions. L'union de la présidentielle n'a pas tenu pour les législatives.Et c'est parfois dur à expliquer aux électeurs avoue Léo Chavas candidat dans la quatrième circonscription face au maire d'Unieux, le communiste Christophe Favergeon.

"C'est deux programmes différents. On a des désaccords importants. Sur le nucléaire et sur l'Europe notamment. Nous, on porte vraiment un programme. A la rigueur, je pourrais être n'importe qui d'autre, ça n'a pas d'importance. Eux, ils sont plus pour présenter des hommes." Léo Chavas

Et on en reparle avec Alain Pecel, le porte-parole du PCF invité de France Bleu Saint-Étienne Loire à 7h50.

Les candidats de la France Insoumise dans la Loire : 1ère circonscription : Corinne OUMAKHLOUF et David JAMONAC, 2ème : Andrée TAURINYA et Bruno DOLIK, 3ème: Louis CAILLON et Michelle VERRIER, 4ème: Léo CHAVAS et Joelle de ALAMO, 5ème: Dominique FLACHAT et Véronique RAKOZE TRUCHET et 6ème: Nadia SEGHIR et Sylvain BEGON