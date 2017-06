Législatives dans la Loire : la majorité présidentielle et ses faux amis

Le mouvement en Marche ! un peu agacé. Quelques candidats se revendiquent de la majorité présidentielle. La REM a notamment dans son viseur le candidat du PRG dans la première circonscription de Saint-Étienne.

Visiblement comme la République en Marche ! a le vent en poupe pour les élections législatives, beaucoup tentent de s'en rapprocher. Il y a notamment ceux qui expliquent qu'ils voteront avec la majorité présidentielle qui le disent et le redisent lors des meetings. Et puis y ceux qui vont plus loin encore. C'est le cas du candidat du PRG, le parti Radical de Gauche dans la première circonscription, celle de Saint-Étienne Nord. Mohamed Abdirahman a tout simplement inscrit Majorité présidentielle sur ses tracts de campagne.

C'est tout à fait légal selon lui et c'est même une consigne de son parti le PRG. Sur son tract, tout y est, les mots « majorité présidentielle » sont écrits sur fond orange. Même typographie et même point d'exclamation que pour la République en Marche ! Mohamed Abdirahman assume totalement.

Mohamed Abdirahman candidat PRG Copier

Et puis, il y a les candidats comme Paul Salem ( LR) le sortant dans la sixième circonscription du Forez, qui dit qu'il a des visions communes avec Emmanuel Macron. Clotilde Robin, la candidate LR dans le Roannais est aussi accusé de quelques ambiguïtés, elle se dirait un peu trop souvent macron compatible. Alors la REM ! demande de préférer l'original à la copie.