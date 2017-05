Législatives dans la Loire : Magalie Viallon candidate d'En Marche ! à Saint-Étienne

On connait maintenant 5 des 6 candidats d'En Marche ! pour les législatives. Magalie Viallon a été désignée pour être la candidate dans la première circonscription.

Le mystère n’aura finalement duré qu’une journée sur la première circonscription. Comme France Bleu Saint-Étienne Loire l'avait annoncé Le mouvement En Marche ! a désigné Magalie Viallon. Cette Stéphanoise de 43 ans est chercheur au CHU de Saint-Étienne, affiliée au Laboratoire CREATIS. Elle a également travaillé 5 ans en entreprise au sein de Siemens Healthcare, et elle a passé plusieurs années à l’étranger aux USA et en Suisse.

Cette fille d’enseignant et entrepreneur, petite-fille de paysan et mineur, dit se reconnaitre "dans le pragmatisme d’action de EM !". Elle a surtout été repérée lors de la campagne présidentielle pour laquelle elle s’est donnée à fond et notamment en se pliant à l’exercice du porte à porte.

Dans la première, elle aura a affronter des poids-lourds et notamment le PS sortant Régis Juanico et le premier adjoint à la ville de Saint-Étienne Gilles Artigues qui a été aussi député de 2002 à 2007.