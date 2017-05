Législatives dans la Loire | Magalie Viallon veut réussir en politique comme au travail

Avant de convaincre, les candidats de la République en Marche doivent d'abord se faire connaître. Dans la première circonscription de la Loire, Magalie Viallon aura fort à faire face à deux ténors de la politiques ligérienne : Régis Juanico et Gilles Artigues. Elle explique qu'elle a le niveau.

Les candidats aux élections législatives ne vont pas chômer ce week-end. Ils sont 71, réparties dans les six circonscriptions de la Loire, et ils vont battre la campagne, à un peu plus de deux semaines maintenant du 1er tour. Certains ont besoin de se faire connaître car ils jouent gros et peuvent espérer l'élection : ce sont les candidats présidentiels, ceux de La République en Marche qui ambitionnent de donner une majorité au Président élu. Dans la première circonscription de Saint-Étienne, Magalie Viallon, 43 ans, s'est officiellement présentée à la presse ce mercredi.

Novice en politique, mais capable de devenir députée ?

La candidate de La République En Marche le répète dès qu'elle en a l'occasion. Si elle était élue, elle pourrait appliquer à la politique ce qu'elle sait faire dans son travail : la mobilisation d'équipes autour d'un projet, aller chercher des fonds européens. Magalie Viallon est fille d' enseignante et d'entrepreneur. Quand on lui pose la question elle le reconnaît : elle est donc la fille d'une mère de gauche et d'un père de droite, donc plutôt au centre, en tout cas macroniste jusqu'au bout, sans aucune réserve pour son Président avec qui elle pose sur l'affiche de campagne.

Elle ménage ses adversaires, pour l'instant...

Magalie Viallon n'attaque pas ses adversaires frontalement. Mais elle a fait ses comptes à propos des deux principaux : le sortant socialiste Régis Juanico et le premier adjoint de Saint-Étienne Gilles Artigues : "50 années de mandats cumulés à eux deux" glisse-t-elle. Mais pas question d'attaquer le maire Gaël Perdriau. "Ce n'est pas un ennemi (...) On se retrouvera forcément, insiste-t-elle, sur les dossiers essentiels". La stratégie nationale de la REM est donc déclinée à l'identique au niveau départemental.

Sont candidats aussi dans cette première circonscription de la Loire

Philippe CLAUSE Front National

Bénédicte PLACE Divers droite

Bernard SIROT Extrême gauche

Samar EL HUSSEINI Divers

Régis JUANICO Parti socialiste

Corinne OUMAKHLOUF La France insoumise

Loïc LE SAUDER Divers

HAMLAOUI Divers

Andrée ROUSSON Extrême droite

Romain BROSSARD Extrême gauche

Gilles ARTIGUES LR-UDI

Mohamed ABDIRAHMAN Parti radical de gauche

Lucas WINIARSKI Parti communiste français

