Législatives dans la Loire : très forte chute des demandes de procurations

La comparaison des chiffres entre les demandes de procuration pour la présidentielle et les législatives montre un effondrement des demandes pour les votes du 11 et 18 juin. Même si cette comparaison demande d’être un peu prudent.

L'abstention est une fois encore la grande inconnue de ces élections législatives 2017. C'est la question que se posent beaucoup de candidats à une semaine du scrutin du 11 juin et du premier tour de ces législatives. D'autant que les candidats ne pourront se maintenir en triangulaire ou en quadrangulaire que s'ils obtiennent 12,5 % des inscrits. La participation est donc en enjeu primordial lors de ces scrutins très ouverts.

Un des indices pour tenter de mesurer cette participation, c'est le nombre de procurations que sont en train d'enregistrer les gendarmes et policiers. Et visiblement, il y a très peu de demandes.

Comparaison difficile mais différence impressionnante

Mais attention, avant de comparer les chiffres, il faut prendre des pincettes. D'abord, lorsqu'on fait une procuration, elle peut être valable pour plusieurs scrutins. La procuration de la présidentielle peut aussi être valable pour les législatives. Donc, de fait, ça enlève quelques inscriptions. Ensuite, pendant la présidentielle, il y avait un week-end de trois jours celui du 8 mai. Donc les électeurs étaient plus nombreux à prendre le large le jour du vote. La différence reste importante cependant.

Pour la présidentielle pour le premier tour, il y a eu en tout 18.000 procurations demandées dans la Loire et 23.000 pour le second tour. Des chiffres dont on est très loin. Depuis le 8 mai, les gendarmes ont seulement enregistré 1200 procurations. C’est encore moins chez les policiers avec 300 demandes à peine.

1500 demandes de procuration depuis le 8 mai

Il reste toutefois encore quelques jours. Selon les gendarmes : on est entré dans le pic. Un exemple : mardi, il y a 100 procurations prises par les gendarmes, et mercredi c’était le double avec 200 demandes de procurations. Par exemple, à l’hôtel de police du cours Fauriel à Saint-Étienne, les citoyens voulant faire une procuration font la queue.

Une fois accueilli dans le bureau, il ne faut pas plus d'un quart d'heure pour boucler la procuration. Seulement cinq minutes si vous avez déjà rempli en ligne votre demande de procuration.

Reportage à l’hôtel de police du cours Fauriel à Saint-Étienne Copier

Pour rappel : il faut nécessairement que votre mandataire vote dans la même commune que vous. Le mandataire peut recevoir une seule procuration. Pour signer sa procuration dans un commissariat, il suffit d'apporter une pièce d'identité (passeport, permis de conduire, carte d'identité).