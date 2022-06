Législatives : dans la Manche percée du Rassemblement National

Une nouvelle tendance se dessine dans la Manche. Selon les derniers résultats provisoires, le Rassemblement National gagne des voix dans le département aux élections législatives

Dans la première circonscription, celle de Saint-Lô, le candidat RN, Franck Simon remporte 16.57 % des suffrages, et se trouve au coude à coude avec le parti de la majorité présidentielle, le candidat Laurent Pien, qui remporte 17.46% des suffrages.

Dans la deuxième circonscription, Marie-Françoise Kurdziel, remporte 17.99 % des voix. En 2017, la candidate s'était déjà présentée et avait remporté 9.8 % des voix.

Enfin, dans la troisième circonscription, la candidate Carmen Masson, gagne 18.57% des suffrages et se retrouve en troisième position, après la candidate de la NUPES, Gaëlle Vérove et le candidat de la majorité présidentielle Stéphane Travert. Carmen Masson, s'était aussi présenté en 2017 dans cette circonscription et avait remporté 12.59 % des suffrages exprimés.