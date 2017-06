Législatives dans la Manche : revivez le débat des candidats du Sud-Manche

Les candidats de la 2eme circonscription de la Manche (Avranches-Granville) étaient dans le studio de France Bleu Cotentin à Saint-Lô ce vendredi matin. Bertrand Sorre (LREM) et Guénhaël Huet (LR) ont échangé sur les thématiques de la sécurité et de l'éducation.

Les échanges ont été vifs ce vendredi matin entre Bertrand Sorre et Guénhaël Huet. Ce dernier, distancé au soir du premier tour avec 27,26% des voix contre 44,91% à son adversaire, avait décidé de jouer son va-tout en faisant preuve de virulence. Le candidat Les Républicains a donc remis en cause la logique de renouvellement défendue par Bertrand Sorre, "un élu local depuis plus de 15 ans" avant de signaler que son adversaire s'appuyait sur le programme d'Emmanuel Macron déplié dévant lui pour répondre aux questions. De son côté Bertrand Sorre a à plusieurs reprises accusé le député sortant, aujourd'hui dans le rôle du challenger, "de critiquer les propositions de son adversaire parce qu'il n'avait pas lui même de programme à présenter". Un débat vif, engagé : la courtoisie avait été laissée au vestiaire ce matin!