Législatives : Dans la Manche, Stéphane Travert de la majorité présidentielle se représente

Après un premier mandat (2012-2017) sous le Parti socialiste, puis un deuxième mandat (2017-2022) sous l’étiquette La République en marche, Stéphane Travert se représente. Il a été investi officiellement par le parti d'Emmanuel Macron, samedi 7 mai.

"J'ai hésité à me représenter, mais avec le covid, je n'ai pas pu mener tous mes projets".

Deux mandats de députés, et un an en tant que ministre de l'Agriculture (2017-2018), pour Stéphane Travert, c'était lourd, il a donc hésité pour les législatives. "J'ai douté, mais avec le covid, je n'ai pas mené tous les projets que je souhaitais sur le département, je n'ai pas pu rencontrer autant de personnes que je souhaitais. J'ai encore pleins d'idées à mener sur le territoire", affirme-t-il.

Selon lui, ce sont aussi les élus et habitants du département qui lui ont donné la force de continuer. "Je me suis senti soutenu. Né à Carentan de parents imprimeurs. Ayant grandi à La Haye-du-Puits, je connais ma circonscription et les gens que je croise, chefs d'entreprises, habitants et élus m'ont demandé de repartir. Beaucoup d'entre eux me font confiance, alors je n'abandonne pas", ajoute Stéphane Travert.

Soutien à l'agriculture, la pêche et l'agro-alimentaire

Stéphane Travert se fixe des objectifs : soutenir la filière nucléaire tout en déployant les énergies renouvelables, soutenir l'agriculture manchoise, la pêche et la conchyliculture. Il veut aussi continuer le développement de l'agro-alimentaire, un secteur économique très important dans la circonscription.

Le député sortant porte aussi une attention particulière aux sujets environnementaux : "L'érosion du littoral et le recul du trait de côte, doivent être suivis", précise-t-il.

Réaménager la RN 13, l'axe Coutances Saint-Lô et la tourbière de Baupte

"Développer notre territoire passe aussi par des travaux. Dans ce mandat, je veux réaménager la tourbière de Baupte, rendre la circulation plus fluide et sécurisée sur l'axe Coutances-Saint Lô et enfin continuer les travaux sur la RN13", explique Stéphane Travert.

Enfin, il souhaite aussi étendre le jazz sur la circonscription. " Nous avons un beau festival, Jazz sous les pommiers. Nous voulons le diffuser pour faire de Coutances une référence nationale du jazz. Les dirigeants du festival ont rencontré des personnes du ministère de la Culture, dans cet objectif ".

Plus de conciergeries pour les salariés

Un autre objectif du député : accroître le nombre de conciergeries pour les salariés. Ces services peuvent être situés à l'intérieur des entreprises et offrent aux salariés un certain nombre de services comme du pressing, de la réparation de vêtements, des réceptions de colis personnel ou des soins esthétiques. "La Manche est un territoire de plein-emploi, mais, maintenant nous devons apporter aux salariés plus de confort. Dans cette optique, je voudrais travailler avec les élus locaux pour mettre en place plus de conciergeries", explique-t-il.

La maire de Montpinchon comme suppléante

Une nouveauté. Stéphane Travert ne repart pas avec Grégory Galbadon, son suppléant pour le précédent mandat. Cette fois-ci, il se présente avec Valérie Grieu-Leconte, la maire de Montpinchon. Née à Ouville, maire depuis 2014 de Montpinchon, elle est aussi la vice-présidente chargée de l'enfance et de la jeunesse à la communauté Coutances Mer et Bocage.

"Nous voulions un binôme paritaire, avec une femme et un homme. Valérie Leconte est engagée auprès de moi, elle a donné sa signature pour Emmanuel Macron et partage les mêmes valeurs que moi", ajoute Stéphane Travert.