Législatives : dans la métropole lilloise, le problème du logement n'est pas réglé

France Bleu Nord donne la parole aux habitants de la région, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives : quels problèmes souhaitent-ils voir en débat au sein de la future Assemblée nationale ? Dans la 4e circonscription du Nord, gros plan sur la thématique du logement..

Quels thèmes les habitants du Nord Pas de Calais souhaitent-ils voir défendus par leurs futurs députés ? Avant les élections législatives des 11 et 18 juin, France Bleu Nord fait le tour des circonscriptions, pour le savoir. La 4e circonscription du Nord est située entre ville et campagne, elle part du Vieux Lille, et va jusqu'à la frontière belge, dans la Vallée de la Lys. Dans sa partie urbaine, dans le Vieux Lille, à la Madeleine, Lambersart, notamment, la problématique du logement existe.

Manque de logements très sociaux

Et notamment celle des logements sociaux. La loi a fait passer de 20 à 25% le taux de HLM obligatoires dans les communes de plus de 3500 habitants. Dans la 4e circonscription comme dans l'ensemble de la métropole lilloise, peu de villes sont hors des clous. Mais la demande reste trop importante, plus de 50 000 personnes en attente dans toute la métropole. Et surtout en attente de logements très sociaux (PLAI). Selon Gautier Ragonnet, directeur de l'Atelier populaire d'urbanisme (APU) du Vieux Lille, qui défend les droits des locataires, "il y a de vraies volontés de construire des logements, mais on est sur un territoire historiquement marqué par la pauvreté, il y a un effort à faire beaucoup plus qu'ailleurs. Ce qui est construit, ce n'est pas du logement pour les plus démunis, or c'est ce qui manque".

Arrêt des expulsions

Alors les plus démunis se tournent vers le parc privé, parfois insalubre. L'APU estime qu'il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Et aussi pour lutter contre les expulsions. "Quand quelqu'un est sur le point d'être expulsé, ou l'est déjà, ça nous bouleverse", raconte Gautier Ragonnet. "On voit au quotidien la détresse de ces gens. Certains réclament un moratoire sur les expulsions. Nous sommes plus radicaux, nous demandons l'arrêt de toutes ces expulsions, pour que cette pratique barbare cesse".

Pas de ministre du logement dans le gouvernement actuel

Au lendemain des législatives, l'APU espère qu'un ministre du logement sera nommé. Il n'y en a pas dans le gouvernement actuel.

Dans la 4e circonscription du Nord, 16 candidats se présentent aux législatives :

Stéphane Baly (EELV)

Carole Bailleul (LO)

Christine Tavernier (DLF)

Hourya Slimani (UPR)

Jacques Houssin (LR)

Pierre-Yves Pira (FG)

Tanguy Latron (PCD)

Julien Franquet (FN)

Jean-Pierre Houbron (INS)

Alexandre Roubinowitz (DG)

Olivier Fauchille (LE)

Brigitte Liso (REM)

Sébastien Leprêtre (DVD)

Philippe Harquet (PS)

Elise Renaud (AE)

Gwendoline Allimant (PSD)