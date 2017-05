Législatives : dans la Pévèle, les habitants continuent de se battre contre la future ligne électrique THT

Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives des 11 et 18 juin, France Bleu Nord fait le tour des circonscriptions, à l'écoute des habitants. Dans la 6ème du Nord, l'un des dossiers chauds de cette campagne concerne la construction de la future ligne électrique à très haute tension.

Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives des 11 et 18 juin, France Bleu Nord fait le tour des circonscriptions, à l'écoute des habitants. Dans la 6ème du Nord, les habitants de la Pévèle souhaitent que les candidats, et leur futur député, continuent de porter au plus haut sommet de l'Etat le dossier de la construction de la future ligne électrique à très haute tension (THT), entre Avelin, et Gavrelle.

Feu vert du gouvernement, mais la mobilisation continue

Elle date des années 60, et RTE, le Réseau de transport d'électricité, veut en construire une nouvelle, beaucoup plus puissante. L'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a donné son feu vert au projet, les travaux doivent commencer en 2019. Mais dans le secteur, les panneaux "THT, non" continuent de fleurir. Jean-Marie Thibaut, président du RPEL 59, le rassemblement pour l'évitement des lignes électriques, habite à Tourmignies. Dans son jardin, il a vue directe sur la ligne actuelle, et explique : "_la future ligne sera trois fois plus puissante, avec des pylônes deux fois plus hauts, deux fois plus larges, avec 20 câbles, alors que là il y en a 6. Voilà, elle est là la différenc_e".

Champs électromagnétiques

Les habitants craignent pour le paysage, mais aussi pour leur santé, à cause des champs électromagnétiques. Jean-Marie Thibaut compte bien sur le nouveau gouvernement, et la nouvelle assemblée, pour revenir sur le projet de construction de cette ligne THT. "On a toujours de l'espoir", lance-t-il. L'association va également déposer un recours devant le conseil d'Etat.

La liste des candidats dans la 6ème circonscription du Nord :

Amandine Fouillard (INS)

Jean-Marc Gérard (UPR)

Léa Demory (LO)

Agnès Lefebvre (DVD-PCD)

Nadine Savary-Canteloup (PCF-FG)

Romain Sarels (577)

Anne Lefebvre (RC)

Isabelle Colas (AEI)

Eric Cattelin-Denu (FN)

Charlotte Lecocq (REM)

Maryse Faber-Rossi (EELV)

Thierry Lazaro (LR)

Didier Chastenet (RDG)