Législatives dans la plaine du Forez : cinq candidats inquiets pour les agriculteurs

L'agriculture au cœur du premier débat organisé par France Bleu Saint-Étienne Loire avec La Tribune-Le Progrès entre les cinq principaux candidats dans la plaine du Forez, actuellement représenté par le député Les Républicains Paul Salen.

Premier débat de ces législatives ce mardi soir sur France Bleu Saint-Étienne Loire, en direct de l'Orangerie à Montbrison. Votre radio et votre journal La Tribune - Le Progrès avaient donné rendez-vous aux représentants des cinq forces politiques arrivées en tête au premier tour de l'élection présidentielle dans la sixième circonscription de la Loire, de 18h30 à 20 heures.

Il était notamment question d'agriculture parce qu'à la fin de l'été 2016, les exploitants se sont fortement mobilisés contre Lactalis surtout, à Andrézieux-Bouthéon pour le prix du lait et l'avenir de leur profession. Deux candidats sont revenus sur la renaissance de la fromagerie Sauvain, d'où sort la fourme de Montbrison. Épisode que le député Les Républicains sortant Paul Salen a rappelé en détails après que l'écologiste Jean Duverger, candidat de la gauche élargie (PS-PC-EELV) a avancé cet exemple pour illustrer l'agriculture de qualité synomyme de meilleure valeur ajoutée.

Tous les candidats estiment qu'une partie de la solution est ici, qu'il faut soutenir les circuits courts. Axe surtout défendu par la candidate de la France Insoumise, Nadia Seghir, conseillère juridique. Il faut aussi réduire les intermédiaires pour Julien Borowczyk, médecin ostéopathe à Savigneux, candidat de la République En Marche, qui en a profité pour développer les propositions d'Emmanuel Macron en la matière : que les agriculteurs passent au régime général pour leur retraite, qu'ils aient droit aussi au chômage... et des fonds pour faire encore plus de qualité. Sophie Robert, secrétaire départementale du Front National, conseillère régionale et municipale à Feurs a elle parlé "d'agriculteurs sacrifiés", estimant qu'il fallait "surtout arrêter d'importer".

