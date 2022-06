Législatives dans la Somme : à Cizancourt, on vote dans un cabanon de chantier

C'est surement le plus petit bureau de vote de France ! Un cabanon de chantier de 20m² va accueillir les électeurs de Cizancourt (Somme) pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin, ainsi que le second tour le week-end prochain. Le scrutin ne peut pas se tenir en mairie car le bâtiment a été ravagé par un accident de la route en mai 2021. Cette solution de secours divise les quelques 36 habitants de la commune.

Système D électoral

Le rectangle blanc trône à côté de la mairie. A l'intérieur : deux planches posées sur des tréteaux, le portrait du Président de la République et l'urne en plastique transparent. "Les gens vont rentrer, vont prendre les bulletins ici, puis ils vont venir dans l'isoloir puis ils vont venir voter", décrit le maire, Jean-Luc Doutart.

Près de 20m², Cizancourt a surement l'un des plus petits bureaux de vote pour les élections législatives. © Radio France - Julien Penot

L'installation est sommaire, mais il n'y avait pas d'autre solution. Sans mairie, et avec l'interdiction d'organiser le scrutin dans l'église, seul lieu susceptible de pouvoir accueillir du public, c'est l'option d'un cabanon de chantier qui a été choisie. "Comme c'est un petit village, on a pas grand chose qui est pratique. On n'a même pas de classe, il n'y a jamais eu d'école à Cizancourt", justifie l'élu, devant la structure provisoire.

Du côté des habitants, on a déjà voté dans une église, alors pourquoi pas le faire dans un cabanon ? "On n'est pas tellement nombreux et puis on n'y va tous en même temps, généralement à trois ou quatre, donc on va faire avec", sourit Gérard au pas de sa porte. Un peu plus loin, Monique est elle moins convaincue : "Je trouve cela anormal. On est en France, la mairie aurait dû être reconstruite, je trouve cela inhabituel, je suis abasourdie..." "Je sais qu'il y a des gens qui trouvent cela pas très réglementaire, mais nous sommes pris par le temps", rappelle l'un des adjoints au maire, Jean-Pierre Sanchez.

La situation risque de durer. La rénovation de la mairie, deux murs et la toiture, est évaluée à 47 mille euros, et n'est pas encore à l'ordre du jour.