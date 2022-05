Législatives dans la Somme : le parti animaliste se pose comme un lanceur d'alerte dans la campagne

Le parti animaliste réussit le tour de force de présenter 430 candidats sur 577 circonscriptions, 5 sur 5 dans la Somme. Si peu se projettent à l'Assemblée nationale, tous ambitionnent de donner plus de visibilité à la cause animale et à leur souffrance "ingérable".

Thierry Vandeplassche et Sandrine L'Aminot, candidat respectivement pour le parti animaliste dans la première et deuxième circonscription de la Somme.

C'est un tour de force qu'a réussi le parti animaliste pour les élections législatives 2022. Le parti, né en 2016, compte 430 candidats sur 577 circonscriptions : un tour de force que Thierry Vandeplassche, coordinateur du mouvement dans la Somme et candidat dans la première circonscription du département, attribue à "l'amour des animaux : les gens ne supportent plus toute cette souffrance animale. [...] Comment un peuple peut se dire civilisé s'il accepte cela ? Nous rentrons dans une ère où la conscience animale doit être de plus en plus prise en compte."

"Donner du poids à la cause des animaux"

Le parti, qui a fait 1% au niveau national aux élections législatives de 2017, lance dans la Somme cinq candidats dans les cinq circonscriptions : aucun n'a brigué de mandat avant ; tous mettent en avant qu'ils ne sont pas des professionnels de la politique. "Il n'y a pas de pression, explique Sandrine L'Aminot, qui se lance pour la première fois dans une élection dans la deuxième circonscription de la Somme, essentiellement concentrée sur Amiens. On fait à la mesure de ce qu'on peut donner. Je sais qu'au fil de mon engagement, j'en fais chaque fois un peu plus parce que je suis portée par la cause animale et qu'il y a énormément de personnes qui y sont sensibles."

Pas évident de concilier sa vie familiale et professionnelle avec cette candidature. Mais la quadragénaire dit ne pas miser sur la victoire : "Si on se rend compte qu'un maximum de gens ont été touchés par la cause et ont voté pour le Parti animaliste, ça veut dire que _ça doit compter, même dans le programme des autres [partis]_. Le but, c'est d'influer, d'avoir du poids et donner de la visibilité à la cause", conclut Sandrine L'Aminot.

Militant de longue date, "ça m'a paru logique de sauter le pas en politique"

Ce rôle de contrepoids, de lanceur d'alerte, c'est aussi l'ambition de Claude Grébil dans la cinquième circonscription, dans l'est de la Somme. Premier engagement politique pour ce presque septuagénaire : "Je soutiens plusieurs associations animales depuis X années. Ça m'a paru vraiment logique de sauter le pas et de m'engager en politique. Il y a beaucoup d'amoureux des animaux dans notre pays, il faut que ça devienne une vraie raison politique."

Claude Grébil réclame, conformément au programme du parti animaliste, un ministère de la Condition animale. Comme candidat, le retraité veut être au fait d'un maximum de dossiers, notamment les déserts médicaux dans l'est de la Somme. Il faut des aides à l'installation, conclut-il.