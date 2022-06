Législatives dans la Vienne : les militants LREM "abattus" après la défaite de Françoise Ballet-Blu

Ils y ont cru jusqu'au bout. Fébriles, sur leurs téléphones portables, avant l'annonce finale : "Françoise a été battue d'environ 1.000 voix ce soir". C'est l'une des illustrations de l'effritement de la majorité présidentielle après le second tour des élections législatives, dimanche 19 juin. Françoise Ballet-Blu, députée sortante de la majorité Ensemble, est éjectée de son siège dans la première circonscription de la Vienne. Elle échoue avec 1.001 voix de moins que Lisa Belluco, la candidate de la Nupes, qui récolte 51,3% des voix. Françoise Ballet-Blu, devenue députée en cours de mandat, est la seule candidate de la majorité à perdre dans le département.

Au QG de la candidate, rue du Rondy, au nord-est de Poitiers, les militants, souvent très jeunes, sont en larmes. "C'est compliqué", admet Noah, les yeux rougis. "On est très déçus parce qu'on l'imaginait elle, et seulement elle encore pour cinq ans." "On est aussi déçus par rapport à la personnalité de notre candidate", explique Léna, qui fait partie de l'équipe rapprochée de Françoise Ballet-Blu. "On se battait aussi pour défendre une vision de la politique, qui ne se fait pas avec des politiques de carrière mais avec des personnes qui ont vécu dans la société civile, qui connaissent les entreprises ou l'engagement associatif."

Incompréhension et inquiétudes

Françoise Ballet-Blu, très émue, rejoint son QG près de deux heures après la publication des résultats. "En tout cas, merci à toutes et tous pour cette superbe campagne à vos côtés", déclare la cheffe d'entreprise. "J'ai passé des moments absolument fabuleux." Accoudée à la table haute, Estelle a le visage renfermé. "On est là, on est tous abattus... Je n'ai même plus les mots", raconte celle qui a rejoint Françoise Ballet-Blu après une invitation à l'Assemblée nationale. "Je ne fais pas vraiment de politique", explique Estelle. "C'est plus par rapport à son projet, ses valeurs, ses qualités, sa personnalité... Son but, c'était qu'il y ait beaucoup plus de femmes cette fois-ci à l'Assemblée nationale."

C'est très dommage pour le territoire, il ne sera pas défendu comme elle l'a fait. Donc on a beaucoup à perdre ! - Un chef d'entreprise, soutien de Françoise Ballet-Blu.

De l'autre côté de la table, en face des sandwichs triangles, Maud s'inquiète des résultats nationaux. "J'ai du mal à comprendre les gens", explique l'élue d'opposition à Poitiers. "J'ai du mal à comprendre leur vote, on ne sait plus pour quoi ou pour qui ils votent, pour quelles valeurs... Moi, je vois deux extrêmes réunies à l'Assemblée nationale, et ça ne me réjouit pas." Françoise Ballet-Lu, PDG d'une entreprise de communication, a aussi été soutenue par des chefs d'entreprises. "C'est une élue de terrain, elle a été très présente pour les entreprises", raconte l'un d'eux. "Ce ne sera manifestement pas le cas avec sa successeure, Lisa Belluco. C'est très dommage pour le territoire, il ne sera pas défendu comme elle l'a fait. Donc on a beaucoup à perdre !"

Les militants tentent déjà de se projeter vers l'avenir et n'hésite pas à imaginer un retour de leur candidate sur les bancs des députés. "On reste actifs pour Françoise", explique Alice, l'un des soutiens. "Et dans cinq ans, on récupère le mandat !"