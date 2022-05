Législatives dans la Vienne : regardez le débat de la deuxième circonscription

Sécurité, santé publique, éoliennes et RN 147 Poitiers-Limoges , voilà pour les enjeux de cette campagne et de ce débat organisé par France Bleu Poitou et France 3 dans cette deuxième circonscription de la Vienne. Regardez 5 des 11 candidats déclarés confronter leurs points de vue.

Avant les législatives des 12 et 19 juin, France Bleu et France 3 vous proposent ce jeudi un focus sur la deuxième circonscription de La Vienne grâce à un débat. Cette circonscription est la plus urbaine du département qui en compte quatre . Elle englobe quasi-complétement la ville de Poitiers. Regardez le débat organisé entre cinq des onze candidats déclarés.

Parmi les thèmes abordés lors du débat : la sécurité, dans une circonscription marquée par de nombreux problèmes de délinquance, la RN 147 Poitiers-Limoges et son éventuelle transformation en autoroute, l'énergie et la présence de nombreuses éoliennes dans la Vienne, ainsi que la santé à travers les déserts médicaux, le manque de personnel au CHU et la gestion de l'hôpital. Onze candidats sont en lice dans la deuxième circonscription de la Vienne. À commencer par le député sortant, le LREM Sacha Houlié qui brigue un deuxième mandat sous l'étiquette Ensemble.

Les candidats déclarés

Sacha Houlié (Ensemble)

Carridy MAYENGA (parti Animaliste)*

Frédéric BOUCHAREB(Parti radical de gauche)*

Marie Dolores PROST (Reconquête!)

Valérie SOUMAILLE (La France Insoumise - Nupes)

Céline PHILIPPE (Rassemblement National)

Soifidine OUSSENI (Divers)*

Maryse FERREIRA (Divers gauche)*

Aurélien DESSAUX (Divers extrême droite)*

Roselyne DU CHAMBON (Droite souverainiste)*

Agnes CHAUVIN (Divers extrême gauche)

* Ces candidats ne participent pas au débat