Législatives dans la Vienne : regardez le débat de la quatrième circonscription

Avant les législatives des 12 et 19 juin, France Bleu et France 3 vous proposent ce jeudi un focus sur la quatrième circonscription de La Vienne grâce à un débat. Cette circonscription est celle du nord-Vienne. Le député sortant, le Modem Nicolas Turquois brigue un second mandat. Son bilan social est entaché par la fermetures des fonderies du Poitou à Ingrandes sur Vienne.

Les candidats déclarés

Nicolas Turquois (Ens)

Fabrice Auger (Div)*

Gérard Lieutet (Reg)*

Sylvie Pimot (Eco)*

Patrick Guichard (Dsv)*

Patrice Villeret (Dxg)

Marion Latus (Rn)

Flavien Cartier (Soc)

Alain Verdin (Rec)

* Ces candidats ne participent pas au débat