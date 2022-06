Législatives dans la Vienne : Un député sortant éliminé et une majorité présidentielle chahutée

A l'issue du 1er tour des législatives, ce dimanche dans la Vienne, la majorité présidentielle regroupée sous la bannière Ensemble s'est qualifiée dans les 4 circonscriptions du département. Ses candidats seront opposés soit au Rassemblement National, soit à la NUPES. C'est le principal enseignement d'une soirée qui a livré quelques surprises.

Le député sortant de la troisième balayé dès le premier tour

Le coup de tonnerre est venu de la 3ème circonscription avec l'élimination dès le premier tour du député sortant Jean-Michel Clément qui briguait un quatriéme mandat. Dans ce sud-Vienne, c'est le Rassemblement National qui arrive en tête avec seulement 60 voix d'avance sur Pascal Lecamp, maire modem de Civray, investi par LREM. La Nupes rate la marche là encore pour quelques dizaines de bulletins. Le RN qualifié pour le 2ème tour également dans le nord-vienne. le député sortant Nicolas Turquois arrive en tête à 38% et sera opposée à Marion Latus, 28%, pour le parti de Marine Le Pen. à Poitiers-nord et sud, il y aura un duel entre ensemble et la Nupes. dans la 1ère circonscription, c'est l'alliance de gauche qui arrive en tête, presque 33% pour l'écologiste Lisa Belluco, devant Françoise Ballet-Blu, la sortante, 28%. La majorité présidentielle chahutée, mais c'est bien Sacha Houlié qui vire devant à l'issue de ce 1er tour dans la 2ème circonscription, talonné par l'insoumise Valérie Soumaille investie par la Nupes.