Législatives dans le Cher : Nadia Essayan lance sa campagne

Nadia Essayan estime avoir réussi à s'ancrer dans le territoire au cours de ces cinq dernières années, aux côtés des élus locaux et des habitants. Accompagner, Protéger et Réunir, seront les maîtres-mots de sa nouvelle campagne. Surtout Nadia Essayan s'estime être le seul rempart face à deux extrêmes : l'union autour de Jean-Luc Mélanchon (Nupes) d'une part et le Rassemblement national de l'autre : " Evidemment ces deux extrêmes ne se valent pas. Il y a des différences entre eux, mais ils m'inquiètent de toute façon. Ce que je veux, c'est vraiment donner une majorité à Emmanuel Macron. Le Président de la République sera loin de la violence qu'on a connue avec Zemmour et Le Pen, mais aussi du programme de Mélanchon. Aujourd'hui tout montre que si ces extrêmes avaient une majorité à l'assemblée, on serait très mal au niveau de l'Union Européenne car on serait dans la désobéissance ou carrément dans la sortie directe. Or, c'est bien grâce à l'Europe qu'on a pu tenir durant le covid grâce à la mutualisation de la dette ou pour la fabrication de vaccins. Et on le voit évidemment avec cette guerre en Ukraine. C'est l'Europe qui arrive à faire face à Poutine en aidant les Ukrainiens. "

Nadia Essayan se dit fière du bilan du Président de la République © Radio France - Michel Benoit

Nadia Essayan met en avant son bilan au niveau local : son engagement pour l'hôpital de Vierzon, son investissement pour y faire venir des médecins ; le nouveau commissariat de Vierzon qui est maintenant sur les rails, son engagement aux côtés des salariés de Rosières à Lunery, de la Sipem, ou de Sandvik à Charôst. La députée sortante s'est beaucoup investie pour un plan national contre les plantes invasives. Parmi ses propositions futures : la création d'une unité de soins palliatifs dans le Cher, le développement des liaisons ferroviaires en Berry, la création d'une école d'infirmières en pratique avancée dans le département ou se battre pour des assises du handicap. Nadia Essayan souhaite également rendre obligatoire le déblocage d'un budget participatif dans toutes les collectivités afin de favoriser l'engagement des citoyens.

Nadia Essayan veut incarner un recours contre les extrêmes © Radio France - Michel Benoit

Nadia Essayan qui assume totalement le bilan d'Emmanuel Macron à la tête du pays, même si elle considère qu'il faudra ouvrir le dialogue sur la réforme des retraites : " Avec Emmanuel Macron, on souhaite rediscuter des retraites d'une autre manière, qui soit plus participative. Il faut évaluer toutes les propositions qui permettront de financer le système des retraites et le système de santé. On n'a pas à rougir de l'action menée par la majorité présidentielle. Elle n'est pas assez connue par nos concitoyens qui en profitent pourtant chaque jour. Je pense à l'allègement des charges sur les salaires par exemple. La suppression de la taxe d'habitation, les mesures d'aide à l'isolation des logements. Beaucoup de mesures ont été très sociales et pourtant on les oublie. Citons aussi la réussite sur l'apprentissage : on est passé de 140 .000 apprentis par an à 700.000 et on vise le million. C'est exceptionnel. ! " Le maire communiste de Vierzon, Nicolas Sansu est investi par la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (Nupes), Adrien Baert est également officiellement candidat pour LR. Le candidat RN n'est pas encore officiellement annoncé.