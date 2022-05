Législatives dans le Chinonais : l'hôpital public au cœur de la campagne

Avec 10 noms différents sur les bulletins, la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire est celle qui compte le plus de candidats aux élections législatives dans le département. Dans ce territoire, la fermeture temporaire des urgences de Chinon est au cœur de la campagne.

La fermeture temporaire des urgences de Chinon et l'impossibilité pour les femmes enceintes d'accoucher à la maternité, par manque de personnel, se sont invitées dans la campagne des élections législatives dans la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire. La thématique de l'hôpital public - son mode de financement et sa réorganisation - est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs dans ce territoire de 126.000 habitants, à la fois rural et urbain, qui s'étend de Joué-lès-Tours à Candes-Saint-Martin, en passant par Sainte-Maure-de-Touraine. Au premier tour du scrutin, 10 candidats s'affronteront le 12 juin prochain.

Fabienne Colboc (Renaissance, ex-LREM)

Âgée de 50 ans, la députée macroniste sortante, Fabienne Colboc, est candidate à sa succession. Pour le financement de l'hôpital public, elle souhaite mettre fin à la tarification à l'activité. Un système pénalisant pour des petits établissements comme Chinon car les dotations de l'État dépendent du volume d'activité effectuées. "La maternité, pour qu'elle fonctionne bien avec la tarification à l'acte, il faudrait 900 à 1.000 accouchements par an. Or à Chinon, il y en a entre 500 et 600 chaque année. Il y a toujours un déficit au bout du compte et il faudrait inclure ce déficit dans une enveloppe globale."

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Fabienne Colboc milite aussi pour une obligation de rémunération des artistes des arts visuels (illustration, dessin, photographie, gravure) lors des expositions publiques. Une proposition de loi a été déposée en ce sens.

Laurent Baumel (Nupes)

À 56 ans, le socialiste Laurent Baumel compte bien récupérer son siège de député perdu en 2017. Négociateur du PS pour l'alliance à gauche, il a été investi par la Nouvelle union populaire écologique et sociale dans cette circonscription où il se présente pour la troisième fois. Il défend l'idée d'un blocage des prix sur les produits de première nécessité, "une mesure de justice sociale", dit-il, pour "permettre aux Français de faire face à l'inflation".

Pour l'hôpital public, Laurent Baumel souhaite plus d'investissements de la part de l'exécutif. "Il faut prendre le contrepied de toutes les politiques globales de restrictions budgétaires qui durent depuis maintenant trop longtemps. Il faut recruter du personnel, améliorer leurs conditions de travail, augmenter leur rémunération, en le faisant réellement, pas comme ce qui a été fait avec le Ségur de la Santé."

Sophie Lagrée (Les Républicains / Nouveau centre / UDI)

Adjointe au maire de Chinon depuis 2020, en charge de l'attractivité et du rayonnement de la Ville notamment, Sophie Lagrée est candidate pour la première fois à une élection législative. À 38 ans, la membre du parti Les Républicains entend défendre les petits hôpitaux de proximité, comme celui du Chinonais. "Avec la tarification à l'activité, on se dirige vers un système où on est en train de tout concentrer dans les métropoles, déplore-t-elle. Il faut que l'on passe d'une logique comptable à une logique du bon sens pour faire en sorte que nos bassins de vie restent attractifs."

Favorable à ce que les hôpitaux aient "plus d'autonomie sur la gestion de leur personnel et de leur activité", Sophie Lagrée entend aussi revaloriser les salaires des soignants, ce qui permettra d'en recruter plus facilement. "C'est de là que part une meilleure qualité des soins".

Jean-François Bellanger (Rassemblement national)

Jean-François Bellanger va vivre à 54 ans sa deuxième élection, après avoir été candidat aux départementales, en juin 2021. Ancien gendarme, aujourd'hui réserviste, il ne se dit pas forcément favorable à augmenter le budget de la Santé mais plaide pour une réorganisation de l'hôpital public. "Moi, mon credo, c'est moins d'administratif et plus de terrain. Il faut réduire les personnels administratifs dans l'hôpital pour n'arriver qu'à 10% du personnel administratif sur la globalité des effectifs. Le personnel chargé de l'administration sera réorienté sur des fonctions médicales. Cela peut se faire avec des formations. L'objectif est de former 100.000 personnels paramédicaux dans les cinq ans à venir."

Le candidat du Rassemblement national souhaite aussi "la dissolution des Agences Régionales de Santé" qui, selon lui, "ont été inefficaces dans la crise du Covid-19." Son objectif est d'être au second tour des législatives, alors que le Rassemblement national avait terminé cinquième en 2017, avec moins de 10% des voix dans la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire.

Olivier de La Ferté (Reconquête !)

Olivier de La Ferté est le représentant de Reconquête !, le parti d'Eric Zemmour, dans la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire, Membre de l'opposition de droite au conseil municipal de Ballan-Miré entre 2017 et 2019, ce chef d'entreprise de 56 ans entend défendre la ruralité et l'industrie, deux de ses priorités.

Kévin Gardeau (Lutte Ouvrière)

À 34 ans, Kévin Gardeau s'engage pour la première fois dans une campagne législative, après s'être présenté sous l'étiquette Lutte Ouvrière aux élections municipales de Joué-lès-Tours en 2020. Délégué CGT des agents du service propreté de la Métropole, il avait notamment mené le combat, mi-mai, pour la revalorisation salariale des éboueurs. Ils ont obtenu 120 euros nets mensuels en plus sur leur fiche de paie, après neuf jours de grève.

Caroline Deforge (Liberté, Écologie et Fraternité)

À 52 ans, Caroline Deforge n'est pas une inconnue de la politique. Cette infirmière libérale à Joué-lès-Tours s'était engagée avec Emmanuel Denis lors des élections municipales de 2014, remportées par Serge Babary. Elle s'était progressivement détachée du groupe d'opposition et a fini par quitter Europe Ecologie-Les Verts. Aujourd'hui, elle se présente sous la bannière Liberté, Écologie et Fraternité.

Jacques Masset (Parti animaliste)

En Indre-et-Loire, le parti animaliste propose trois candidats sur les cinq circonscriptions, dont celle du Chinonais. Son représentant est Jacques Masset, âgé de 31 ans. Pour ces élections législatives, le parti animaliste promet notamment de réduire, en France, la production et la consommation de protéines animales de 50 % en cinq ans et d'adosser à la Constitution une charte de la protection animale.

Les deux autres candidats de la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire, Nesrine Ben Lahcen et Francis Chambers, se présentent sans étiquette.

France Bleu Touraine organisera un débat entre les candidats de la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire le 2 juin, à l'Espace Rabelais de Chinon, de 18h10 à 19h. Un débat en public que vous pourrez aussi écouter en direct, sur notre antenne.