Avant le second tour des législatives, dimanche 19 juin, France Bleu Belfort vous propose des débats entre les candidats dans quatre circonscriptions du Nord Franche-Comté. Ce jeudi, focus sur la 3e circonscription du Doubs, avec Nathalie Fritsch (RN) et Nicolas Pacquot (Ensemble).

Législatives dans le Doubs : suivez le débat du second tour sur la 3e circonscription

Nathalie Fritsch (Rassemblement national) et Nicolas Pacquot (Ensemble), débattent sur France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard organise quatre débats de l'entre-deux-tours des élections législatives, en partenariat avec L'Est Républicain. Rendez-vous sur l'antenne entre 18h et 18h35. Dimanche 19 juin, les électeurs franc-comtois auront à départager des duels dans toutes les circonscriptions du Nord Franche-Comté.

Ce jeudi, le débat porte sur la 3e circonscription du Doubs. Les candidats sont :

Nathalie Fritsch du Rassemblement national, qui a recueilli au 1er tour 25,78% des voix

Nicolas Pacquot, de la majorité présidentielle (Ensemble) qui a obtenu 22,81%

Le député sortant LREM, Denis Sommer, ne se représentait pas. Dans la circonscription, le taux de participation au 1er tour a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits (48,44%).

Suivez le débat sur France Bleu Belfort Montbéliard

Le débat est animé par Christophe Beck de France Bleu et Sébastien Daucourt de L'Est Républicain.

Les enjeux dans la 3e circonscription du Doubs

La 3ème circonscription du Doubs est partagée entre la ville-centre de Montbéliard et une vaste zone rurale du Haut-Doubs au Doubs central : de Saint-Hyppolite, à Maiche, l’Isle sur le Doubs, Sancey-le-Grand, jusqu'à Baume-les-Dames et même Rougemont. Près de 100 000 habitants et 65 000 électeurs, étalés sur 167 communes.

Longtemps à droite, cette circonscription avait été conquise en 2017 par Denis Sommer, sous la bannière de La République en Marche. Denis Sommer ayant souhaité passer le flambeau, c'est le maire d'Etouvans et président du groupe d'opposition à l'agglomération de Montbéliard , Nicolas Pacquot qui porte les couleurs de la majorité présidentielle. Nicolas Pacquot est arrivé en deuxième position du premier tour dimanche dernier avec 22,81 % des voix (En recul de 4000 voix par rapport au score de Denis Sommer en 2017).

La conseillère régionale RN, Nathalie Fritsch, a dominé ce premier tour avec 25,78 %. (1500 voix de plus que le candidat FN de 2017).

Cette 3ème circonscription du Doubs, majoritairement rurale, n'est pas épargnée par l'effritement des services publics et une certaine désertification rurale. Seuls 65 % des habitants disposent d'au moins un médecin dans leur village contre 78 % au niveau national. Ce sera le premier thème de notre débat. Nous évoquerons ensuite les questions incontournables du pouvoir d'achat et de l'économie, autour de la diversification du Pays de Montbéliard.