Législatives dans le Finistère : quel impact aura l'affaire Ferrand sur le vote dans la 6e circonscription ?

Il est sur la sellette depuis 8 jours, et l'article du Canard Enchaîné. Le ministre de la cohésion des territoires a désormais un handicap : cette histoire de vente immobilière qui lui colle à la peau comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Réussira-t-il à convaincre les électeurs malgré tout ?

Richard Ferrand essuie depuis 8 jours une tempête médiatique, des accusations de conflit d'intérêts et des soupçons de favoritisme. Jusque-là, la justice n'a pas déclenché d'enquête préliminaire. Le procureur de Brest doit d'ailleurs publier un nouveau communiqué à ce sujet ce jeudi.

Réussira-t-il sa réélection ?

Il n'empêche que la confiance dans le candidat de La République En Marche s'érode un peu en Centre-Bretagne. Sa campagne pour un nouveau mandat de député va-t-elle en pâtir ? Le Premier Ministre a déjà dit que les électeurs seront les seuls juges dans cette histoire. Ce mercredi, Richard Ferrand répondait aux questions de France Inter.

Gaëlle Nicolas, maire de Chateaulin et conseillère régionale, est candidate pour l'alliance LR/UDI. Elle semble croire de plus en plus en ses chances. Il est vrai qu'à droite, la concurrence a l'air moins rude qu'à gauche. Elle est dans son 2e mandat de maire à Chateaulin, mais cela suffira-t-il à convaincre l'Est de la circonscription ? Et l'étiquette LR, comme le soutien à François Fillon, ne vont-ils pas l'handicaper ?

Gaëlle Nicolas, candidate LR/UDI Copier

Christian Troadec, l'éternel maire de Carhaix est l'ennemi juré de Richard Ferrand. Ces deux-là ne se supportent pas, et depuis très longtemps. Troadec part à nouveau sous l'étiquette Oui La Bretagne, et profite donc de la tourmente pour taper fort sur Ferrand. Lui qui s'est présenté déjà 3 fois aux législatives se verrait bien remporter la timbale cette fois et, pourquoi pas, en faisant l'union de la gauche au 2e tour. Sur son nom.

Christian Troadec, maire de Carhaix, candidat Oui La Bretagne Copier

Le jour où Richard Ferrand disait qu'il ne fallait "pas embaucher son conjoint ou ses enfants" https://t.co/F3jtqohHIN — troadec christian (@troadecch) May 24, 2017

Patrick Le Fur, est le candidat du Front National. Un combat symbolique pour cet ancien commando marine, aujourd'hui artisan dans le bâtiment. Il rêve d'un second tour et d'un débat contre Richard Ferrand, le symbole de La République En Marche. Petit détail : Patrick Le Fur n'habite pas dans la 6e circonscription, mais dans la 8e.

Patrick Le Fur, candidat pour le FN Copier

#Ferrand: je veux me consacrer à mon ministère. Moi je veux me consacrer aux Finistériens de la 6ème circonscription pic.twitter.com/OdaXbvYoWo — Patrick Le Fur (@patrick_le_fur) May 31, 2017

Maxime Paul, ouvrier d'Etat et délégué syndical, candidat pour le Parti Communiste déplore, comme plusieurs, la désunion de la gauche. Lui estime avoir tendu la main à la France Insoumise, avec un accord électoral à l'échelle du département. Il aurait même pu retirer sa candidature. Mais la responsabilité de tout ça revient selon lui au mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Maxime Paul, candidat PCF Copier

Jean-Michel Lucas, salarié de la CAF, va justement devoir assumer la candidature de la France Insoumise. Pas d'accord électoral à gauche à Carhaix ? Il en convient : il ne voulait pas rogner le projet l'Avenir en Commun de Jean-Luc Mélenchon. Mais lui n'hésite pas à taper sur Richard Ferrand. " On demande des sacrifices aux français, alors que lui cumulait un salaire et des indemnités ".

Jean-Michel Lucas, candidat de la France Insoumise Copier

Il oublie la France Insoumise et les 19% de la présidentielle! On pourrait dire aussi les méthodes de Troadec, toujours en quête de mandat https://t.co/skCGa0Ta45 — Jean-michel Lucas🔻 (@PicouLucas) May 30, 2017

Nathanaël Legeard, est la curiosité de cette élection. Cet ingénieur, originaire des Monts d'Arrée est le candidat "négocié" par Europe Ecologie Les Verts dans le cadre de son accord électoral avec le PS pendant la présidentielle. Cette première candidature à une législative est un peu inattendue, mais il défend les sujets dans lesquels il croit.

Son déficit de notoriété devrait tout de même lui rendre la tâche assez dure contre les poids lourds Ferrand, Nicolas, Troadec. Réponse le 11 juin au soir. En attendant, il a souhaité répondre à la petite phrase contre les centre-bretons prononcée selon francetvinfo par un membre du cabinet Ferrand.

Nathanaël Legeard, candidat Europe Ecologie Les Verts / PS Copier

Les autres candidats

Elisabeth Piro / Lutte Ouvrière

Catherine Carpentier / UPR

Jean Queinnec / Union des Patriotes

Robert Béra / Nouvelle Donne

Bernard Fehringer / Parti Animaliste

Sophie Rossigneux / Deout La France

Lionel Chabrol / La France Qui Ose