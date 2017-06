Législatives dans le Gard: 5 sur 6 pour la République En Marche

Finalement la République En Marche n'aura pas réussi son grand chelem espéré dans le Gard. Le parti de la majorité remporte tout de même cinq circonscriptions sur six. Gilbert Collard le candidat frontiste a résisté à la vague Macron en s'imposant de justesse face à Marie Sara.

Deux femmes, quatre hommes, deux sortants réélus et quatre nouveaux. Voilà pour la photo de classe des députés gardois. Ils sont six et l'exception s'appelle Gilbert Collard. Le seul candidat frontiste au milieu des cinq du parti de la République En Marche.

Pas de grand chelem pour la République En Marche

A l'issue du 1er tour La République En Marche avait annoncé un grand chelem pour le second tour. Tous les duels dans le Gard opposaient un candidat LREM à un candidat FN. Mais le pari n'est pas gagné puisque Gilbert Collard a fini par l'emporter de 123 voix cette fois contre 48 au premier tour.

Une élection dans un mouchoir de poche. La novillera en politique Marie Sara n'est pas parvenu à porter l'estocade à l'animal politique Gilbert Collard qui l'emporte ce sont ses mots "contre le système".

Pari réussi pour Françoise Dumas (ex PS) passée LREM

La députée sortante Françoise Dumas dans la première circonscription,elle, s'en sort bien. Elle est réélu et bat son rival Yoann Gillet avec 54,5% des suffrages contre 45,5 %pour le frontiste. Il reconnait sa défaite qu'il estime encourageante au vu des résultats en dehors de Nîmes. Sur France Bleu Gard-Lozère ce lundi sur France Bleu Gard-Lozère la députée sortante a dit mesurer la responsabilité qui lui pèse désormais sur ses épaules.

Françoise Dumas Députée sortante réélue Copier

Grand saut dans le bain pour quatre novices de l'assemblée

Les quatre autres élus n'ont jamais été député. Certains viennent de la société civils et n'ont jamais exercé de mandat politique. C'est le cas d'Annie Chapelier infirmière au CHU de Nîmes l'emporte avec plus de 58% des suffrages dans la quatrième circonscription. Sur France Bleu Gard-Lozère ce lundi elle s'est dite heureuse de faire partie des 223 femmes qui entrent au Palais Bourbon.

Annie Chapelier Députée de la 4ème circonscription Copier

Dans la troisième circonscription, c'est donc Anthony Cellier qui s'impose largement avec 59% des voix dans ce secteur où le FN avait des espoirs. Philippe Berta, universitaire est élu lui dans la sixième circonscription avec 60% des suffrages.

Anthony Cellier, députée de la 3ème circonscription du Gard Copier

Philippe Berta député de la sixième circonscription du Gard Copier

Enfin, dans la cinquième, Daniela de Vido n'a pas pesé lourd face à Olivier Gaillard le monsieur route du département, il n'y avait pas de suspense dans ce secteur tant l'écart était grand après le premier tour entre ce socialiste En Marche et la candidate du Front National.

Olivier Gaillard députée de la 5ème circonscription du Gard Copier

Pour se résumer, il faut retenir, le 5/1 de la République En Marche contre le FN, un score très large mais pas une victoire totale et surtout une victoire sur fond de très forte abstention: 56,51%.