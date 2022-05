Législatives : Christophe Lefèvre (Reconquête) renonce à cause d'un "imprévu familial"

Il était l'un des six candidats présentés il y a quelques jours par Reconquête, pour les élections législatives dans le Gard. Christophe Lefèvre annonce par communiqué ce jeudi qu'un "imprévu familial" l'empêche "de mener sereinement et efficacement une campagne de cet enjeu". Il devait avoir Gilbert Collard comme suppléant. C'est Anthony Leroy, "un Aimarguois qui connaît et aime profondément notre terroir" -écrit-il- qui le remplace, avec Houda Guétary comme suppléante.

Gilbert Collard reste soutien et actif, "disponible" pour Reconquête, que ce soit dans le Gard comme dans le reste de l'Occitanie, précise à France Bleu Gard Lozère Marc Taulelle, le référent gardois du parti d'Éric Zemmour.