Législatives dans le Gard - Deux débats jeudi matin sur France Bleu Gard Lozère

France Bleu Gard Lozère organise ce jeudi matin deux débats avant le second tour des élections législatives : sur la première et la sixième circonscription du Gard.

Deux pour le prix d'un ! Ce jeudi matin, vous pourrez suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère deux débats consacrés aux élections législatives dans le Gard, avant le second tour dimanche. Le premier face à face verra s'opposer en direct entre 7h30 et 8h la députée sortante de la première circonscription, Françoise Dumas (LaREM, Ensemble, majorité présidentielle) et Yoann Gillet, le candidat Rassemblement National.

Place ensuite, entre 8h et 8h30, au deuxième débat, celui de la sixième circonscription du Gard : Philippe Berta, député sortant (MODEM) face au candidat NUPES Nicolas Cadène.

Le premier débat sera arbitré par Jérôme Plaidi, le second par Mélodie Viallet.

