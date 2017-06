Législatives dans le Haut-Rhin : la succession d'Arlette Grosskost est ouverte

La députée LR Arlette Grosskost ne sollicite pas de quatrième mandat dans la 5e circonscription du Haut-Rhin. Quinze candidats briguent sa succession aux élections législatives des 11 et 18 juin.

Comme Michel Sordi et Jean-Louis Christ, deux autres députés sortants haut-rhinois, Arlette Grosskost a décidé de ne plus se représenter aux élections législatives les 11 et 18 juin. La Mulhousienne était à l'Assemblée nationale depuis 2002 (trois mandats). C'est son suppléant Olivier Becht, maire de Rixheim, qui représente Les Républicains dans le scrutin

Une circonscription à la fois urbaine et rurale

La circonscription de 161 000 habitants comprend le centre-ville de Mulhouse, les quartiers Drouot et les Côteaux. Il y a aussi les communes de Rixheim, Habsheim . Des villages comme Galfingue, Heimsbrunn ou encore Morschwiller-le-Bas.

Quinze candidats sont en lice pour succéder à Arlette Grosskost. François Fillon était arrivé en tête dans cette circonscription; lors du premier tour de l'élection présidentielle, avec 24% des voix . Les Républicains ont investi Olivier Becht, le maire sans étiquette de Rixheim, il était le suppléant d'Arlette Grosskost à l'assemblée nationale. Si il est élu, l'ancien camarade de promotion à l'ENA à Strasbourg d'Emmanuel Macron, ne sera pas dans l'opposition frontale au gouvernement. Il s'opposera en revanche sur la hausse de la CSG ou encore la libéralisation des professions réglementées.

La candidate de La République en Marche Cécile Lehr, souhaite apporter une majorité à Emmanuel Macron. Cette dirigeante d'une petite entreprise de communication à Mulhouse souhaite, pour sa première campagne, renouveler les visages et mettre des personnes qui veulent faire de la politique autrement. Emmanuel Macron est arrivé 2e dans la circonscription avec 23%.

Le Front National souhaite provoquer une triangulaire dans cette circonscription. Fort des 21% obtenus au premier tour de la présidentielle par Marine Le Pen, Christelle Ritz, la candidate, espère amplifier le score du FN le 11 juin. Des scores qui sont en constante augmentation. Elle souhaite surtout séduire les déçus de François Fillon et les abstentionnistes du 2e tour.

La France insoumise espère une quadrangulaire. La liste emmenée par Geneviève Enggasser souhaite bénéficier de la vague Jean-Luc Mélenchon. Le candidat est arrivé 4e dans la circonscription avec 16% mai dernier, il est arrivé 2e à Mulhouse à quelques voix du premier, Emmanuel Macron. Geneviève Enggasser axe sa campagne sur la lutte contre la pauvreté. La circonscription a un taux de chômage de 22%.

Le parti socialiste, présent au second tour en 2012, avec Pierre Freyburger, un poids lourd a Mulhouse, a choisi comme candidat Abdelatif Timdouine. Ce jeune professeur de sciences de 26 ans, compte incarner la relève et la nouveauté. Lors du premier tour de la présidentielle, Benoit Hamon avait réalisé le score de 6% sur la circonscription.

Les résultats des législatives de 2012

Arlette Grosskost (UMP) : 55,76%

Pierre Freyburger (PS) : 44,24%

Participation : 51,18%

Tous les candidats de la 5e circonscription du Haut-Rhin

Les étiquettes politiques et l'ordre des candidats sont conformes aux documents du ministère de l'intérieur.

Julien Wostyn (extrême gauche)

Abdellatif Timdouine (Parti socialiste)

Florence Peter (écologiste)

Bertrand Grosz (Parti communiste français)

Olivier Becht (divers droite)

Christelle Ritz (Front national)

Guillaume Reffay (divers)

Kadir Guzle (divers)

Ghislaine Rouge Dit Gaillard (régionaliste)

Jean Bitterlin (écologiste)

Cécile Lehr (En marche !)

Laure Gisie (divers)

Pascal Tschaen (Debout la France)

Alex Saint-Phor (divers)

Geneviève Enggasser (La France insoumise)

