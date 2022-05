Législatives : dans le Loiret, la gauche version NUPES a réussi à éviter les candidatures dissidentes

Dans le Loiret, la NUPES (nouvelle union populaire, écologique et sociale) a réussi à éviter qu'il y ait des candidatures dissidentes à gauche aux législatives de juin. De quoi renforcer ses chances d'accéder au second tour, au moins dans certaines circonscriptions. Voire rêver davantage ?

L'union de la gauche version NUPES (nouvelle union populaire, écologique et sociale) a au moins réussi un pari dans le Loiret : les candidats investis n'auront à affronter aucune candidature dissidente issue de la gauche. Le partage des circonscriptions, largement favorable à la France insoumise, a pu faire grincer des dents, notamment au PS, mais sans aller jusqu'à la rupture, contrairement à d'autres régions en France. Même le socialiste Fabien Rivière Da Silva, à St Jean-de-la-Ruelle, a préféré jeter l'éponge.

Cela ne garantit pas une déperdition des voix à gauche, au profit de candidats indépendants - on pense par exemple à Yann Chaillou, qui a quitté le PS en 2017, et qui se présente dans la 2ème circonscription - au profit du parti animaliste - présent dans 5 circonscriptions - ou bien de candidats contestataires - type Olivier Rohaut - voire de candidats de la majorité présidentielle qui pourraient capter des électeurs plus modérés. Mais cela renforce nettement les chances de la gauche d'accéder au second tour, ce qu'aucun de ses candidats n'avaient réussi à faire il y a 5 ans.

"Ce qui nous rassemble, c'est l'urgence"

"Cette union, elle nous est de toute façon imposée par les électeurs qui nous demandaient d'arrêter les conneries", explique Dominique Tripet, conseillère départementale communiste d'Orléans. "Sincèrement, s'il n'y avait pas eu cette union, je ne suis pas sûre que j'aurais été candidate, affirme pour sa part Florence Chabirand (LFI), candidate sur la 5ème circonscription, parce que partir en ordre dispersé avec des propositions qui se ressemblent, les gens n'en peuvent plus."

La NUPES a défini un "programme partagé de gouvernement" comptant 650 mesures dont le Smic à 1.500 euros nets, la hausse des salaires, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la VIe République ou encore le référendum d'initiative citoyenne. 33 mesures sont dites "en nuance" : ce sont en fait les points sur lesquels LFI, le PS, le PC et les écologistes n'ont pas réussi à s'entendre, et cela concerne notamment le nucléaire, l'Ukraine, l'OTAN, la chasse, les nationalisations, le GPA, la légalisation du cannabis. "Ce qui nous rassemble, c'est l'urgence, assume Emmanuel Duplessy, candidat (Pôle écologiste) sur la 2ème circonscription. L'urgence est à la fois sociale, écologique, démocratique, dans un contexte de risque que fait peser l'extrême-droite. Notre socle commun, c'est ça."

Le lointain précédent de 2012

Quels espoirs la NUPES peut-elle nourrir dans le Loiret ? Si l'on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le total gauche (Mélenchon + Jadot + Roussel + Hidalgo) n'est arrivé en tête que dans la 6ème circonscription (30,7% contre 29,9% pour Emmanuel Macron) ; il est au coude-à coude avec Emmanuel Macron dans la 2ème circonscription (29,8%) il obtient la 2ème place dans la 1ère circonscription (30,7% contre 33,8% pour Emmanuel Macron). Dans les trois autres circonscriptions, le total gauche n'obtient que la 3ème place.

Compte tenu de l'abstention, seules les 2 premières places risquent d'être qualificatives pour le second tour. En 2012, la gauche n'avait réussi à s'imposer que dans la 6ème circonscription, la socialiste Valérie Corre avait alors été élue députée. Mais à l'époque, le total gauche dans cette circonscription s'était élevée à 39,6% lors du 1er tour de la présidentielle - donc 9 points de plus que cette année. C'est dire si une victoire en juin sera tout sauf facile.

Les candidats soutenus pour la NUPES dans le Loiret :