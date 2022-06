Législatives dans le Loiret : le front républicain existe t-il encore ?

Que reste t-il du front républicain dans le Loiret ? Depuis dimanche soir, on peut se poser la question. La confusion a commencé avec les macronistes. Ils ont peiné à donner des consignes de vote pour le 2ème tour des élections législatives en cas de duel entre le Rassemblement National et la Nupes, la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. Depuis, la ligne s'est affinée et officiellement, Renaissance appelle à ne pas voter pour l'extrême droite dans 58 circonscriptions en France.

La majorité présidentielle ne donne pas de consigne sur le Montargois

Mais, cette consigne ne concerne pas la 4ème circonscription du Loiret où l'ancien ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer est arrivé 3ème derrière le candidat de la Nupes, le communiste Bruno Nottin. " Sur cette circonscription, il n'y a pas et il n'y aura de consigne" insiste Nicolas Bertrand, le référent de Renaissance dans le Loiret. " C'est vraiment par rapport à Bruno Nottin et la campagne, pardonnez-moi l'expression, assez pourrrie qu'il a menée". Lundi, Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs annoncé avoir déposé un recours devant le Conseil Constitutionnel pour contester les résultats du 1er tour.

" C'est une faute idéologique" dénonce le Parti communiste

Cette position ferme a fait réagir la Fédération du Parti communiste dans le Loiret. Dans un communiqué à la presse, le PCF 45 dénonce "une faute lourde et idéologique" des soutiens de Jean-Michel Blanquer. " Après le 1er tour de la présidentielle, on a mobilisé nos militants sur le terrain pour contrer le vote Marine Le Pen" explique Schahin Karagoz, le secrétaire de la section Orléans. " A minima, on demande donc à LREM d'appeler à voter contre l'extrême-droite sur la 4ème circonscription et donc pour Bruno Nottin"

Chez les Républicains : pas d'appel systématique à voter contre le RN

Du côté des LR, le front républicain est aussi à géométrie variable. Sur la 5ème circonscription, Fleury-Pithiviers, le RN Valentin Manent se retrouve au 2ème tour face au candidat de la majorité, Anthony Brosse. Interrogé sur son choix, le candidat de la droite, Maxime Buizard a ressorti le fameux ni-ni. "Evidemment, j'irai voter dimanche au 2ème tour mais évidemment, je ne donne pas de consigne de vote. Je pense que les électeurs de la 5ème circonscription sont suffisamment lucides pour faire le choix qui est celui du territoire".

Le député LR, Claude de Ganay, battu au 1er tour, a lui choisi la clarté dès dimanche soir sur la 3ème circonscription, celle de Gien, où la RN Mathilde Paris se retrouve face à une candidate Modem. " Je voterai évidemment pour Carine Barbier au 2ème tour" a expliqué Claude de Ganay au micro de France Bleu Orléans, "et cela afin de donner une majorité au Président Macron." Sur cette même circonscription, le candidat de l'UDI et maire de Sully-sur-Loire, Jean-Luc Riglet, votera à titre personnel pour Carine Barbier. Mais, il préfère ne pas donner de consignes aux électeurs.