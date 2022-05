Législatives : dans le Loiret, le Rassemblement national aura aussi ses parachutés

Le Rassemblement National a désigné tous ses candidats aux législatives, et il se veut ambitieux dans le Loiret, où pour la première fois dans une circonscription (la 4ème) Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle. Mais traditionnellement, le scrutin des législatives est difficile pour le parti d'extrême-droite dans le département : ainsi, en 2017, les candidats RN aux législatives avaient en moyenne obtenu 8 points de moins que Marine Le Pen à la présidentielle (15,2% contre 23,5%) et aucun n'avait réussi à se qualifier pour le second tour. Une déperdition qui s'explique notamment par le manque d'ancrage local de ses candidats - une faiblesse qu'on constate encore cette année.

Parachutés d'Essonne et d'Eure-et-Loir

Il y a d'abord 2 parachutés. Dans la 1ère circonscription Orléans-Sud, François-Valbert Hélie : il est en fait conseiller municipal à Etréchy, dans l'Essonne, où il s'était d'ailleurs présenté aux législatives il y a 5 ans (éliminé au 1er tour avec 13% des voix)- il avait déjà fait une apparition dans le Loiret l'an passé pour les départementales, mais sur le canton de Pithiviers (battu 26% au second tour). "J'ai un pied-à-terre dans le Loiret", assure-t-il néanmoins, "je fais tout le temps des allers-retours".

Dans la 2ème circonscription Orléans-Ouest, c'est une Eurélienne qui se présente, Elodie Babin : elle a certes été élue conseillère régionale RN l'an passé dans la section du Loiret, mais elle habite à St Rémy-sur-Avre, près de Dreux, où elle figurait sur la liste d'Aleksandar Nikolic aux municipales ; en juin dernier, elle était d'ailleurs aussi candidate aux élections départementales, dans le canton d'Auneau, en Eure-et-Loir (battue avec 38% des voix au second tour).

Des arrivées récentes dans le Loiret

Autres cas de figures, ceux de Mathilde Paris et de Thomas Ménagé, candidats respectivement dans la 3ème et 4ème circonscription, où ils ont emménagé, mais assez récemment (à Autry-le-Châtel pour Mathilde Paris et à Montargis pour Thomas Ménagé). Mathilde Paris était encore conseillère municipale à Blois l'an passé, c'est elle qui avait mené la liste RN aux municipales de Blois en 2020 ; Thomas Ménagé, lui, était adjoint à l'urbanisme à Ouchamps, dans le Loir-et-Cher, de 2014 jusqu'à l'intégration du village dans la nouvelle commune du Controis-en-Sologne il y a 3 ans. Tous deux ont été élus conseillers régionaux en juin dernier sur la section du Loiret.

Autre curiosité, la candidature de Carla Boubékeur dans la 6ème circonscription Orléans-Est : référente Jeunes avec Marine dans le Loiret, elle habite en fait à Gien, ville située dans la 3ème circonscription mais qui était donc "réservée" à Mathilde Paris... En fait, seul Valentin Manent, candidat dans la 5ème cironscription, peut revendiquer un ancrage local déjà ancien - il s'est présenté sans succès aux départementales dans le canton de Malesherbes en 2015 (battu au second tour avec 42% des voix) et en 2021 (battu au second tour avec 38% des voix), ainsi qu'aux municipales de 2020 dans le petit village d'Escrennes (il n'avait pas été élu au scrutin majoritaire).