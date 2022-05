Législatives dans le Tarn : mais pourquoi la première circonscription attise-t-elle tant les appétits ?

REPORTAGE - Un général, une star de la télé, l’épouse d’une star du CO, le président de l’Ordre des médecins. Les candidats dans la 1ère circonscription du Tarn sont loin d’être des inconnus. Et la sortante, Muriel Roques-Etienne (Renaissance) a beaucoup de concurrence, notamment au centre-droit.

La première circonscription du Tarn, à l’est du département, comprend notamment une partie d’Albi et une partie de Castres, mais aussi Lacaune et Réalmont. Elle comptait 111 946 habitants en 2019 et 84 945 électeurs inscrits en avril 2022. Il y a douze candidats dans cette circonscription, en voici la liste :

Roland Gilles (Divers droite)

Muriel Roques Etienne (Renaissance)

Patricia Andrieu (sans étiquette)

Rodolphe Pirès (LR)

Stéphane Bardy (Reconquête)

Johann Ricci (SE)

Éric Chavegrand (Lutte ouvrière)

Étienne Moulin (Divers gauche)

Frédéric Cabrolier (RN)

Gérard Poujade (Nupes)

Julie Capo Ortega (SE)

Philippe Lapeyre ( Patriotes)

Il semble que cette circonscription sera une des plus disputées dans le Tarn. Une circonscription "paillettes" pourrait-on dire car pas mal de candidats sont des noms connus dans la région. On peut notamment citer le général Roland Gilles, le commentateur de rugby Robert Pires, Étienne Moulin président du conseil du Tarn de l'Ordre des médecins ainsi que Julie Capo Ortega adjointe au maire de Castres et compagne de l'ancien joueur emblématique du Castres olympique Rodrigo Capo Ortéga. Muriel Roques-Étienne, la députée sortante est investie par la majorité présidentielle.

Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron (25,2%) est arrivé en tête au 1er tour dans cette première circonscription du Tarn, Marine Le Pen (23,8%) deuxième. Au second, Emmanuel Macron (54,5) et Marine Le Pen (45,5).