Avant le second tour des législatives, dimanche 19 juin, France Bleu Belfort vous propose des débats entre les candidats dans quatre circonscriptions du Nord Franche-Comté. Suivez ce mardi le duel Boucard - Soustelle dans la 1re du Territoire de Belfort. En partenariat avec L'Est Républicain.

Législatives dans le Territoire de Belfort : suivez le débat du second tour dans la 1re circonscription

Le débat entre Ian Boucard et Christophe Soustelle dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort.

France Bleu Belfort Montbéliard organise quatre débats de l'entre-deux-tours des élections législatives, en partenariat avec L'Est Républicain. Rendez-vous sur l'antenne entre 18h et 18h35. Dimanche 19 juin, les électeurs franc-comtois auront à départager des duels dans toutes les circonscriptions du Nord Franche-Comté.

Ce mardi, coup de projecteur sur la 1re circonscription du Territoire de Belfort avec les deux candidats qualifiés pour le second tour :

Ian Boucard, député sortant Les Républicains (27,26% )

Christophe Soustelle, candidat du Rassemblement national (21,42%)

Suivez le débat sur France Bleu Belfort Montbéliard

Les candidats sont interrogés par Wassila Guittoune de France Bleu Belfort Montbéliard et Philippe Piot de L'Est Républicain.

Les enjeux dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort

Plus de 47.000 électeurs vivent dans cette circonscription qui comprend les cantons de Belfort centre et de Belfort Est, mais également les communes de Danjoutin, Beaucourt, Delle, Fontaine ou encore Grandvillars. Cette circonscription est aux mains du parti Les Républicains depuis maintenant 20 ans. Le député sortant Ian Boucard a d'ailleurs gagné 700 voix par rapport au premier tour de 2017. Mais le RN de son côté aussi, avec 800 voix de plus.

Cette circonscription est marquée par la question de la désindustrialisation. Il reste de grands noms, comme Lisi Automotives, mais des entreprises comme Von Roll réduisent peu à peu leurs effectifs. La question de la santé est aussi un sujet préoccupant. Dans la communauté de commune du sud Territoire, on recense cinq médecins généralistes pour 10.000 habitants, loin de la moyenne nationale qui est de neuf médecins pour 10 000 habitants.