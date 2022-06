Législatives dans le Toulois : le débat entre Dominique Potier et Philippe Morenvillier en trois points

Suivez le débat du second tour dans la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle entre Dominique Potier (DVG) et Philippe Morenvillier (RN) en partenariat avec l'Est Républicain.

Le débat du second tour entre Dominique Potier (DVG) et Philippe Morenvillier (RN)

Toute la semaine, France Bleu Lorraine vous propose des matinales spéciales consacrées au débat du second tour des élections législatives, de 7h45 à 8h45. Ce mardi, le duel opposait dans le Toulois Dominique Potier (DVG) à Philippe Morenvillier (RN) en direct sur France Bleu Sud Lorraine en partenariat avec l'Est Républicain. Débat animé par Mathieu Barbier, journaliste à France Bleu Sud Lorraine, et Didier Humbert, chef de l'agence touloise de l'Est Républicain.

Réécoutez le débat en intégralité

Le débat du second tour opposait Dominique Potier à Philippe Morenvillier © Radio France - Nathalie Broutin

Quel avenir pour l'A31 ?

L'un des gros chantiers de la circonscription, c'est celui de l'A31 saturée tous les jours. Les deux candidats sont favorables à un aménagement sur place mais cela n'a pas empêché une passe d'armes d'avoir lieu. Philippe Morenvillier attaque le député sortant sur le fait que ce problème ne soit pas réglé : "pourquoi depuis dix ans, Dominique Potier n'a rien amené de structurel dans cette circonscription ?" Le candidat RN qui veut un élargissement à trois voies, dont la troisième pour des transports en commun. Philippe Morenvillier qui promet de "dormir devant la porte du ministère des transports tant que nous n'aurons pas obtenu les financements".

Dominique Potier explique qu'il fait partie des premiers à avoir dit non à un barreau entre Toul et Dieulouard qui représentait "des centaines d'hectares consommés, une solution du passé" défendue par la droite au début des années 2010. Un barreau qui figurait par exemple au programme régional de Laurent Hénart en 2010. Dominique Potier qui milite pour une troisième voie en site propre, l'écotaxe et le développement du fer et du fluvial.

Comment renouer le fil avec les citoyens ?

Dans cette circonscription, moins d'un électeur sur deux s'est mobilisé au premier tour. L'abstention progresse partout. Alors comment tisser un lien avec les citoyens ? Dominique Potier, le député sortant défend sa proximité avec les électeurs puisqu'il organise des réunions chaque année pour rendre compte de son action. Il envoie aussi un compte-rendu hebdomadaire. Il souhaite aussi développer l'éducation populaire "pour devenir citoyen" grâce au "mouvement associatif".

Pour Philippe Morenvillier, il s'agit de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne "pour associer les citoyens". Autre chantier pour le candidat apparenté RN, celui de la proportionnelle à l'Assemblée nationale car selon lui, "il était complètement anormal que le RN n'ait que sept députés alors que Marine Le Pen vient de faire 42% au deuxième tour de la présidentielle".

Quel positionnement politique ?

Pour quelles couleurs politiques voteront les électeurs du Toulois ? C'est l'une des questions qui se posent. Philippe Morenvillier est passée de l'UMP-LR à Debout la France avant de passer au Rassemblement national : "j'ai attendu 21 ans avant de changer de parti. Qui aujourd'hui fait toute sa carrière dans la même entreprise ?" Philippe Morenvillier qui se défend d'avoir changé de conviction et se présente comme un gaulliste social et populaire.

De son côté, Dominique Potier a de nouveau clarifié sa position : "je vais rejoindre le groupe socialiste à l'Assemblée [...] Si on compte les élus de gauche, il faut me compter avec, si on compte les élus NUPES, il ne faut pas compter avec". Le socialiste sortant qui se dit favorable à un accord technique à gauche mais pas à cet accord programmatique. Il a d'ailleurs refusé l'étiquette NUPES.