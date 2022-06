Législatives dans le Val-d'Oise : François Pupponi en difficulté

Dans le Val-d'Oise, l'alliance de la gauche Nupes arrive en tête dans neuf des dix circonscriptions dimanche au premier tour des élections législatives et terrasse le parti présidentiel qui avait remporté les dix sièges en 2017. Dès le premier tour, trois députés sortants sont éliminés.

Dans le Val-d'Oise, c'est presque un carton plein pour la NUPES qui arrive en tête dans neuf des dix circonscriptions ce dimanche au premier tour des élections législatives. Le coup est rude pour le parti présidentiel qui avait remporté les dix sièges en 2017.

Trois députés sortants éliminés

Dans la première circonscription, Antoine Savignat est éliminé. Zivka Park ne sera pas non plus au second tour, elle n'obtient que 20,05% des suffrages dans la neuvième circonscription.

Dans la 1re circonscription, la seule tenue par un député LR depuis une législative partielle en 2018, Antoine Savignat est éliminé dès le premier tour, arrivé en quatrième position. Leïla Ivorra (Nupes) et Emilie Chandler (Ensemble!) se disputeront le siège le 19 juin.

L'ex-secrétaire d'Etat MoDem Nathalie Elimas, visée par une enquête pour harcèlement moral, avait été écartée par la majorité présidentielle. Estelle Folest avait été investie pour la 6e circonscription. Nathalie Elimas s'était toutefois présentée comme candidate dissidente MoDem. Elle est arrivée en cinquième position, loin derrière Gabrielle Cathala (Nupes, 29,84%) et Estelle Folest (22,25%).

François Pupponi en difficulté

Le poids lourd local, député sortant, maire socialiste de Sarcelles pendant 20 ans, François Pupponi, investi par Ensemble!, n'est pas certain d'obtenir un quatrième mandat. Il est assez loin (24,42%) derrière le candidat de la Nupes Carlos Martens Bilongo (37,14%)dans la 8e circonscription.

Le député sortant Aurélien Taché, élu avec l'étiquette LREM en 2017 mais investi pour ce scrutin par la Nupes, est en ballotage favorable pour le second tour dans la dixième circonscription.

A l'inverse, la députée sortante Naïma Moutchou, proche d'Edouard Philippe et investie par la coalition Ensemble! dans la 4e circonscription, arrive en seconde position avec 29,03% des voix derrière la candidate Nupes Karine Lacouture.

Le député LR éliminé, un candidat RN au second tour

L'extrême droite ne se hisse au second tour que dans une circonscription, la neuvième avec Jean-Baptiste Marly, arrivé derrière le candidat de la Nupes Arnaud Le Gall.

