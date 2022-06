Législatives dans le Val-de-Marne : la gouvernante Rachel Kéké arrive en tête dans la 7e circonscription

La gouvernante Rachel Kéké se place devant l'ancienne ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu dans la septième circonscription du Val-de-Mane. Elle se présentait sous les couleurs de la NUPES. Elle obtient 37,22% des suffrages et se retrouve en ballotage favorable.

Une gouvernante face à une ancienne ministre : le duel pouvait paraître inégal eh bien, à l'issue de ce premier tour des législatives, c'est la gouvernante qui gagne. La Franco-ivoirienne Rachel Kéké (NUPES), qui avait porté la voix des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles en grève, arrive en tête ce dimanche 12 juin dans la septième circonscription.

Rachel Kéké peut l'emporter

Celle qui a attaqué de front l'ex ministre déléguée aux sports, Roxana Meracineanu, a réussi à s'imposer. Elle se retrouve en ballotage favorable pour le deuxième tour.

Elle rassemble 37,22% des suffrages contre 23,77% pour l'ex ministre.

La NUPES en tête dans huit des onze circonscriptions

Dans la troisième circonscription, le député sortant LREM, ancien candidat à la tête de la Région, est en ballottage défavorable pour ce second tour avec 25,52% face à Louis Boyard (NUPES) qui rassemble 31,57%.

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale et candidate à sa réélection, obtient 54,84% des voix mais ne l'emporte pas dès le premier tour, en raison d'une forte abstention (24,02% des inscrits ont voté). Elle tentera de remporter la 10ème circonscription face à Philippe Hardouin (Ensemble!).

Le jeune syndicaliste de 21 ans Louis Boyard (Nupes) est en tête (31,57%) face au député sortant Laurent Saint-Martin (Ensemble-Renaissance) dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Le candidat LFI avait fait polémique durant la campagne, en reconnaissant sur C8 avoir "dealé" pour payer ses études.

Dans la 11ème circonscription, la sénatrice du Val-de-Marne et coordinatrice du mouvement Générations, Sophie Taillé-Polian (NUPES) s'est placée en tête avec 48,83% des voix.

Sont également qualifiés pour le second tour les candidats NUPES : Isabelle Santiago, Julien Léger et Mirabelle Lemaire, Clémence Guetté.

Ils ne seront pas au second tour

Vincent Jeanbrun (Libres) un fidèle de Valérie Pécresse, patron de la majorité de la région, sera absent au second tour. Il n' a pas réussi à rassembler plus de 18,32% des suffrages. Insuffisant pour participer au second tour.

Dans la huitième circonscription, l'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a elle aussi été balayée. Elle est éliminée avec 18,93%

Tous les résultats pour le Val-de-Marne sont ci-dessous