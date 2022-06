Législatives dans les Deux-Sèvres : Un député sortant éliminé, trois duels majorité présidentielle/ Nupes

Le premier tour des élections législatives dans les Deux-Sèvres marqué par l’élimination du député sortant de la première circonscription, Guillaume Chiche. Au second tour il y aura trois duels entre candidats de la majorité présidentielle et Nupes.

Un député sortant est éliminé dès le 1er tour dans les Deux Sèvres. C’est Guillaume Chiche, sur la 1ère circonscription celle de Niort. L'élu qui avait quitté la majorité présidentielle en cours de mandat avait décidé de se représenter sans étiquette. Il termine troisième avec 17,33% des voix. Le second tour verra s’opposer Bastien Marchive le candidat de la majorité présidentielle arrivé en tête avec 30,2% des voix et François Charron le candidat de la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale, 28,43% des voix.

Guillaume Chiche ne donne pas de consigne de vote mais qui indique qu'en tant "qu'homme de gauche", il votera personnellement pour François Charron, le candidat de la Nupes au second tour.

Delphine Batho en tête dans la 2e circonscription, Jean-Marie Fiévet dans la 3e

Sur la 2e circonscription, la députée sortante Delphine Batho, qui brigue un 4e mandat avec le soutien de la Nupes est largement en tête du 1er tour avec 36,38% des voix. La seconde qualifiée Cécilia Rochefort, candidate Ensemble est plus de 11 points derrière avec 25,08%.

Sur la 3e circonscription dans le nord Deux-Sèvres, c'est le député sortant qui vire aussi en tête. Le macroniste Jean-Marie Fiévet recueille 34,27% des voix. Il devance de 12 points Juliette Woillez la candidate de la Nupes qui rassemble 22,36% des suffrages.

Le Rassemblement national n'arrive pas à qualifier de candidat dans les Deux-Sèvres mais confirme sa percée de la présidentielle en augmentant ses scores par rapport à 2017 sur les trois circonscriptions.