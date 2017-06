Législatives dans les Landes : le débat entre Jean-Pierre Steiner et Boris Vallaud sur la 3e circonscription

Deuxième débat d'entre deux tours des législatives sur France Bleu Gascogne en partenariat avec Sud-Ouest. Un débat entre les deux qualifiés pour le second tour sur la troisième circonscription. Jean-Pierre Steiner pour la République En Marche et Boris Vallaud pour le Parti Socialiste.

Boris Vallaud, le candidat du Parti Socialiste, désigné l'an dernier par Henri Emmanuelli pour lui succéder, est en mauvaise posture. Il a près de 5.000 voix de retard sur le candidat de la République en Marche, Jean-Pierre Steiner. La gauche partie en ordre dispersée au premier tour le sera t-elle encore dimanche ? En tout cas, la France Insoumise, et Philippe Dubourg arrivé troisième, ne donne pas de consignes de vote malgré le soutien du PS à la candidate de la France Insoumise sur la deuxième circonscription. Pas de consigne non plus pour Europe Ecologie les Verts, finalement seuls les communistes apportent ouvertement leur soutien à Boris Vallaud.

Du côté de la République en Marche, dimanche soir, il n'y avait aucun triomphalisme.Les réserves de voix du parti Les Républicains - UDI sont minces. Reste à savoir ce que feront les électeurs du Front National et les abstentionnistes du premier tour, ils étaient près de 41.000 dimanche dernier soit sept points de plus qu'en 2012.

Au premier tour, Jean-Pierre Steiner (REM) a obtenu 34.15% des suffrages, devant Boris Vallaud (PS) 25.33%, Philippe Dubourg (France Insoumise, 11.57%), Océane Ravix (FN 10.25%) et Marie-Claire Duprat (LR-UDI 6.80%).