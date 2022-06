Lionel Causse, le candidat de la majorité présidentielle et Jean-Marc Lespade, communiste investi par la NUPES ont débattu sur France Bleu Gascogne. Débat de la deuxième circonscription des Landes en partenariat avec le journal Sud Ouest.

Législatives dans les Landes : le débat entre Lionel Causse et Jean-Marc Lespade

Lionel Causse et Jean-Marc Lespade en débat France Bleu Gascogne/Sud Ouest

Lionel Causse et Jean-Marc Lespade ont montré deux visions diamétralement opposées notamment sur la retraite et son financement. le candidat de la Nupes affirme que la retraite à 60 "c'est possible" quand Lionel Causse s'interrogeait lui sur "la retraite à 60 ans pour une pension à quelle hauteur ?"

Lors de ce débat France Bleu Gascogne/Sud Ouest, les deux candidats dans la deuxième circonscription des Landes ont également débattu sur des questions politiques, le pouvoir d'achat et les traditions.