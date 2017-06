Deuxième circonscription des Landes : Lionel Causse (REM) et Caroline Dacharry (France Insoumise) débattent ce jeudi

Ce jeudi, France Bleu Gascogne et le journal Sud Ouest organisent le troisième débat d'entre deux-tours des législatives. Les deux candidats arrivés en tête, Lionel Causse, pour la République en Marche, et Caroline Dacharry, de la France Insoumise débattront entre 8 heures 10 et 9 heures.

Sur la deuxième circonscription des Landes , le socialiste Jean-Pierre Dufau, député depuis 20 ans ne se représentait pas. Le deuxième tour opposera, dimanche, Lionel Causse de la République en Marche, le maire de Saint-Martin-de-Seignanx a obtenu 43 % des voix au premier tour, très largement devant Caroline Dacharry de la France Insoumise avec 11, 8 %. Le candidat de la République en Marche part donc largement favori. Ce jeudi, France Bleu Gascogne et le journal Sud Ouest invitent les deux candidats, aux à débattre à partir de 8 heures 10.

Tout les oppose...

D'un côté un politicien avec dix ans d’expérience, face à une novice dont c'est la première candidature à une élection. Lionel Causse, 46 ans, est banquier de profession. Caroline Dacharry, 54 ans, est conseillère en insertion. Le candidat de la République en Marche, qui a quitté le Parti Socialiste en 2015, est un réformiste du droit du travail, contrairement à la candidate de la France Insoumise, qui, elle est anti loi El Khomri, elle n’a pas de mots assez durs contre le capitalisme incarné selon elle par l’équipe du Président de la République. Le marcheur réformiste, lui, veut faire avancer le pays et lutter ainsi contre le chômage.

... ou presque

Souvent aux antipodes, les deux candidats se rejoignent parfois notamment sur le rejet des partis. Lionel Causse a quitté le Parti Socialiste en 2015, Caroline Dacharry tient à rappeler à chaque fois que la France Insoumise n’est pas un parti mais un mouvement citoyen. Les deux prétendants sont issus du Seignanx, ça en dit long sur la place prépondérante prise par le sud Landes , moteur économique et démographique de la circonscription. Autre point commun, aucun des finalistes ne revendiquera le bilan du sortant socialiste. Tous les deux parlent de rupture, d'une nouvelle page à écrire à l’Assemblée Nationale.