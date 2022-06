Législatives dans les Vosges : le débat Valence (Ensemble) - Dussausaye (RN) en trois points

Suivez le débat du second tour dans la deuxième circonscription des Vosges entre David Valence (Ensemble) et Gaëtan Dussausaye (RN) en partenariat avec Vosges Matin.

Toute la semaine, France Bleu Lorraine vous propose des matinales spéciales consacrées au débat du second tour des élections législatives, de 7h45 à 8h45. Ce vendredi, le duel opposait en Déodatie le maire de Saint-Dié David Valence (Ensemble) à Gaëtan Dussausaye (RN) en direct sur France Bleu Sud Lorraine en partenariat avec Vosges Matin. Débat animé par Mathieu Barbier, journaliste à France Bleu Sud Lorraine, et David Henry, journaliste à Vosges Matin.

Ecoutez le débat en intégralité

Réécoutez le débat David Valence-Gaëtan Dussaussaye sur France Bleu Lorraine Copier

Des candidats vosgiens ?

D'entrée, le débat a tourné autour des attaches vosgiennes des deux candidats. En mettant en avant ses origines locales du côté de Docelles, le maire de Saint-Dié David Valence a attaqué le parcours de son adversaire, entamé en dehors du département jusque-là. "Il a été candidat à plus d'élections législatives que moi, c'est un professionnel de la politique, typiquement le genre de profil que l'on ne veut plus voir sur le terrain car c'est un cadre envoyé par le parti. Si on lui avait demandé de se présenter dans les Hautes-Pyrénées ou en Lozère, il y serait allé", lâche-t-il.

Des attaques rejetées par celui qui s'est déjà présenté dans l'Essonne, le Val-de-Marne et l'Oise. "Ces reproches, je ne les entends que venant des équipes de David Valence. Je ne l'ai pas entendu sur le terrain. Mon adversaire se souvient d'un autre parachutage de quelqu'un qui venait de Paris et qui a été député 15 ans : M. Christian Pierret. Maintenant la question, c'est de savoir quel député on va avoir. On peut tout reprocher de moi mais on sait ce que je fais."

L'industrie à relancer

Autre sujet central lors des échanges : celui de l'industrie et notamment autour de la filière du bois. Des investissements sont en cours, à l'image de Gaiffe, à Champ-le-Duc, qui investit 50 millions d'euros pour rapatrier sa scierie de Jussarupt auprès de sa raboterie. Y a-t-il un avenir pour ce secteur dans les Vosges ? "Un bel avenir", répond David Valence. "On en a besoin pour l'isolation, pour le chauffage pour toute une série d'opérations de constructions d'habitats collectif", explique-t-il, précisant qu'il faudra anticiper les problèmes de disponibilité du bois. Le maire de Saint-Dié espère également mettre fin au transport du bois vosgien jusqu'en Chine pour la transformation avant de le ramener dans le département.

"Je suis très content d'entendre un macroniste parler enfin de souveraineté. Tout ce qui permettra d'aller non pas dans le travail, mais aussi dans la transformation du bois, c'est quelque chose de très important", répond Gaëtan Dussaussaye. Le candidat RN souhaite aussi que les députés y mettent les moyens. Selon lui, le budget dédié à la relocalisation atteignait 1 milliard sur les 40 prévus dans le plan de relance. Une somme pas assez conséquente pour un département comme les Vosges.

Lutter contre les déserts médicaux

Dans une circonscription qui ne compte qu'un seul ophtalmologue, la question des déserts médicaux a également été abordée. Quelle solution ? "On rend ce type de professions plus attractif au niveau des salaires. Et c'est là que les actions de moyen et long termes sont intéressantes parce que quelqu'un qui veut venir s'installer aura le cadre de vie qui sera plus tranquille qu'ailleurs, mais il lui faut aussi la sécurité, l'école et les loisirs pour ses enfants", détaille Gaëtan Dussaussaye.

David Valence souhaite en revanche soutenir les maisons médicales. "Il faut les accompagner, tout comme les privées, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense aussi que la liberté d'installation doit être aménagée, non pas en obligeant les praticiens à s'installer quelque part. Mais en les dissuadant de le faire là où il y a déjà du monde", conclut-il.