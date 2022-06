Législatives : David Dallois (LR) veut jouer les trouble-fête dans la première circonscription du Cher

Malgré la déception Valérie Pécresse à la présidentielle, David Dallois espère bien créer la surprise. Le maire d'Ivoy-le-Pré, par ailleurs conseiller départemental, a été investi par Les Républicains dans la 1re circonscription du Cher. La circonscription a été remportée par La République en marche il y a cinq ans, avec François Cormier-Bouligeon qui brigue un second mandat.

Pour David Dallois, le président Emmanuel Macron n'a pas de cap... Il met en cause le comportement de l'État : " La formule qui me vient à l'esprit, c'est : dur avec les faibles, et faible avec les durs. Regardez ce qu'il s'est passé samedi dernier lors de la finale de la Ligue des champions à Paris. Une fois de plus, l'État français s'est révélé incapable de faire respecter l'ordre. Notre réputation internationale en pâtit. Et puis, à côté de cela, nous avons sur notre circonscription un État qui est incapable de défendre ses éleveurs. Quand on voit que l'ICHN (Indemnité compensatoire des handicaps naturels), la prime qui permet aux éleveurs de se constituer un revenu en fin d'année, de 5.000 à 10.000 euros. Cette prime a été supprimée dans la quasi indifférence générale. L'État français et ses représentants locaux ont finalement très peu œuvré pour changer cette situation."

David Dallois a choisi Justine Singeot, conseillère municipale et communautaire à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Dans le collimateur de David Dallois, le député sortant François Cormier-Bouligeon (Ensemble !) qu'il accuse d'un manque d'indépendance dans ses votes à l'Assemblée nationale. Ce sera tout l'inverse avec lui : "Je suis, je ne le cache pas, quelqu'un du privé. Je travaille par ailleurs. Je ne vis pas de la politique. Si je suis élu, j'apporterai mon bon sens. Je suis un homme libre et indépendant. Cela changera des représentants de Mr Macron qui sont aux ordres. Le bon sens pour la France et la circonscription, c'est quoi ? Premièrement, c'est essayer de " débureaucratiser " cette vie. C'est 400.000 normes et règlements qui entravent au quotidien la vie des entreprises, des ménages et des collectivités. Par ailleurs, je défendrai notre agriculture et notamment nos éleveurs et pas uniquement en signant des courriers. C'est trop facile. Autre point qui me perturbe : 24.000 demandeurs d'emploi dans notre département, et en parallèle, il n'y a pas un artisan, pas une entreprise, pas un restaurant à Aubigny et ailleurs qui ne recherche en vain du personnel. Peut-on continuer comme cela ? Qu'est-ce qu'il y a de social à avoir une politique dans laquelle finalement, le travail paie moins que l'oisiveté. "