Législatives : De 7h30 à 8h suivez le débat du deuxième tour sur la 5e circonscription du Gard

Qui sera élu député sur la cinquième circonscription du Gard ? Suivez en direct ce lundi matin le débat du deuxième tour, de 7h30 à 8h. Face à face : Michel Sala, NUPES, et Jean-Marie Launay, RN.

Le studio de la matinale de France Bleu Gard Lozère, avec Serge Delcourt et Mélodie Viallet

A peine le temps de se remettre des résultats du premier tour ce dimanche soir, le second tour des élections législatives a déjà lieu à la fin de la semaine. Dans le Gard, sur la cinquième circonscription, c'est la NUPES qui est arrivée en tête. La candidate de la majorité présidentielle (et députée LaREMsortante), Catherine Daufés-Roux est éliminée (21'16%). Le maire de Saint-Félix-de-Pallières, Michel Sala, 67 ans (NUPES et crédité de 33, 48% au premier tour) sera ainsi opposé à Jean-Marie Launay,30 ans, le candidat du Rassemblement National (23,57%).

Suivez ce lundi matin sur France Bleu Gard Lozère, en direct de 7h37 à 7h57, le premier débat de l'entre-deux-tours entre Michel Sala et Jean-Marie Launay. Un débat arbitré par Jérôme Plaidi.