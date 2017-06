Législatives : débat entre Sacha Houlié et Olivier Chartier sur France Bleu Poitou

Les deux qualifiés pour le 2nd tour des élections législatives dans la 2e circonscription de la Vienne débattent ce mardi matin sur France Bleu Poitou. Sacha Houlié (LREM) et Olivier Chartier (LR - UDI) sont face à face pendant 15 minutes.

Le premier débat d'entre-deux-tours concerne la 2e circonscription de la Vienne, ce mardi matin, sur France Bleu Poitou. Face à face : Sacha Houlié, candidat de La République En Marche, et Olivier Chartier, investi par Les Républicains-UDI.

Sacha Houlié est arrivé en tête au premier tour avec 41,75% des voix. Olivier Chartier s'est qualifié avec 14,15% des suffrages, et fait office de challenger.

Comment abordent-ils ce second tour? Quelle est leur stratégie? Nous leur poserons ces questions.

Leurs idées pour les dossiers locaux

Nous parcourerons aussi leurs programmes pour les dossiers locaux de cette circonscription : les transports (RN10 et RN147), l'emploi et l'économie, la santé (avec la place du CHU de Poitiers dans la grande région et les déserts médicaux).

Rendez-vous de 8h10 à 8h26 ce mardi matin sur France Bleu Poitou.