Législatives : découvrez la participation par département en Nouvelle-Aquitaine à 12h

Les électeurs de Nouvelle-Aquitaine se sont-ils déjà déplacés ce dimanche à 12h pour le second tour des législatives ? Au niveau national, la participation s'élève à 18,99%, contre 17,75% au second tour de 2017. Elle était de 18,43% lors du premier tour dimanche dernier.

Avec ses 4,4 millions d'électeurs, la région élit 49 députés sur les 577 de l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h dans toutes les communes de la région, plus tard dans certaines communes de Gironde (19h) et Bordeaux (20h). Les Néo-Aquitains se sont-ils déjà déplacés pour voter ? Voici le détail par département.

A midi, les départements où les électeurs se sont le plus déplacés dans le bureaux de vote sont la Corrèze avec une participation de 28,50%, la Dordogne (28,36%) et les Landes (26,34%). La Corrèze et la Dordogne font d'ailleurs partie des départements qui ont le plus voté en France à 12h juste derrière le Lot (29,05%).

Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine sont au-dessus du taux de participation national sauf la Gironde dont le taux de participation s'établit à 15,67% et la Charente-Maritime (18,67%). Ces taux de participation à la mi-journée sont tous en hause par rapport à 2017 à la même heure sauf dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et en Gironde. Enfin, la Vienne voit son taux de participation bondir de près de six points comparé à il y a cinq ans, tout comme celui des Pyrénées-Atlantiques en hausse de sept points.

La participation à 12h par département

Charente

12h : 22,96%

Charente-Maritime

12h : 18,67%

Corrèze

12h : 28,50 %

Creuse

12h : 22,98%

Dordogne

12h : 28,36%

Gironde

12h : 15,67%

Les bureaux de vote ferment à 18h dans le département. Mais :

à 19h à Mérignac, Pessac, Talence, Villenave-d'Ornon, Saint-Médard-en-Jalles, Bègles, La Teste-de-Buch, Gradignan, Cenon, Libourne, Eysines, Le Bouscat, Lormont, Bruges, Floirac, Cestas, Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort et Le Haillan

à 20h à Bordeaux.

Landes

12h : 26,34%

Lot-et-Garonne

12h : 24,65%

Pyrénées-Atlantiques

12h : 25,52%

Deux-Sèvres

12h : 20,61%

Vienne

12h : 20,68%

Haute-Vienne