Législatives : découvrez les cinq duels à l'affiche du second tour

5 duels seront à l'affiche du second tour des élections législatives en Vaucluse, dimanche 19 juin. Le scénario de 2017 se reproduit en raison d'une abstention très élevée ce dimanche. Découvrez les 10 candidats (dont 5 femmes) toujours en course pour devenir Députés de Vaucluse.

Les urnes ont parlé ! Sur les 57 binômes -titulaires et remplaçants- présents au premier tour des élections législatives, 52 n'ont pas obtenu leur passeport pour pouvoir se présenter au second tour, dimanche 19 juin. La faible participation historique enregistrée ce dimanche (du jamais vu depuis plus de 45 ans en Vaucluse) a fermé la porte à d'improbables triangulaires. Le second tour verra donc s'affronter 5 duels dans les 5 circonscriptions de Vaucluse.

En 2017 déjà, le second tour affichait déjà 5 duels : La République en Marche contre le FN dans la 1ere circonscription ; La REM contre LR dans la seconde ; La REM contre le le RN dans la 3ème ; La REM contre la Ligue du Sud dans la 4ème et La REM contre LR dans la 5ème. A l'époque, la gauche avait été éliminée partout au premier tour. La coalition de gauche NUPES revient dans le jeu grâce à Farid Faryssy dans la 1ere circonscription. Seul candidat de gauche présent au second tour.

Voici les cinq duels prévus dimanche prochain :

1ère circonscription : un duel NUPES - RN

Farid FARYSSY (30,55%) face à Joris HEBRARD (29,97%)

2ème circonscription : un duel RN - Ensemble !

Bénédicte AUZANOT (26,08%) face à Sylvie VIALA (23.07%)

3ème circonscription : un duel RN - Ensemble !

Hervé De LEPINAU (34.35%) face à Adrien MORENAS (20.56%)

4ème circonscription : un duel RN - Ensemble !)

Marie-France LORHO (R- National) face à Violaine RICHARD (Ensemble !)

5ème circonscription : un duel Ensemble ! - RN

Jean-François LOVISOLO (24,07%) face à Marie THOMAS DE MALEVILLE (21.54%)

France Bleu Vaucluse organisera deux "Face à Face" entre les finalistes de deux circonscriptions clés, mercredi 15 et jeudi 16 juin entre 7h30 et 8h.