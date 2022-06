Législatives : découvrez les résultats du 1er tour dans les circonscriptions de la Somme, l'Oise et l'Aisne

Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 12 juin 2022 pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Découvrez les résultats dans les circonscriptions de la Somme, l'Oise et l'Aisne à partir de 20h.

Qui seront les futurs députés de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne à l'Assemblée nationale ? Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 12 juin 2022. Le deuxième tour se tiendra la semaine prochaine le dimanche 19 juin.

À 17h, le taux de participation était de 41,80% dans la Somme, 43,73% dans l'Oise et 36,8% dans l'Aisne. Près de 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale. Il y a cinq circonscriptions dans la Somme, sept dans l'Oise et cinq circonscriptinos dans l'Aisne.

On compte 48 candidats et candidates dans la Somme, 70 dans l'Oise et 38 dans l'Aisne.

