Législatives : découvrez les résultats du second tour dans le Gard

Par Isabelle Lassalle , France Bleu Gard Lozère - Mis à jour le -

Les électeurs du Gard étaient appelés aux urnes ce dimanche 19 juin pour le second tour des élections législatives 2022. Découvrez les résultats dans les six circonscriptions du département et qui sont les député(e)s qui obtiennent un mandat de cinq ans à l’Assemblée nationale.