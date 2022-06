Les électeurs du Lot étaient appelés aux urnes ce dimanche 19 juin pour le second tour des élections législatives 2022. Découvrez les résultats dans les deux circonscriptions du département, et qui sont les député(e)s qui obtiennent un mandat de cinq ans à l’Assemblée nationale.

Législatives : découvrez les résultats du second tour dans le Lot

Les électeurs devaient départager les candidats dans les deux circonscriptions du Lot à l’occasion du second tour des élections législatives ce dimanche. Dans le département, aucun candidat n’est parvenu à être élu député dès le premier tour de scrutin le 12 juin.

Au niveau national, victorieuse à l'issue du second tour des législatives ce dimanche 19 juin, la coalition présidentielle Ensemble échoue à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale et remporte 230 sièges selon une première estimation de notre partenaire Ipsos/Sopra Steria. La Nupes obtient 149 et le RN 85.

Grace à nos modules de recherche, retrouvez les résultats dans votre circonscription ainsi que dans votre commune, et découvrez qui siégera pendant les cinq prochaines années à l’Assemblée nationale.

Les résultats du 2nd tour

1re circonscription : Aurélien PRADIÉ, LR 64,63% est réélu député face à Elsa BOUGEARD, NUPES, 35,37%

Les résultats s’affichent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l’Intérieur. Tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous pour connaître le résultat de ce second tour des législatives chez vous.

Retrouvez dans le module ci-dessous le résultat de ce second tour des législatives dans les circonscriptions du département.

Rappel des règles du scrutin

Pour être élu député au second tour des élections législatives, la majorité relative des suffrages est suffisante, autrement dit, il suffit d’obtenir le plus grand nombre de voix par rapport à ses concurrents pour être élu. Le candidat le plus âgé est élu en cas d’égalité de suffrages.